Der Mittwoch in Österreich wird meist sonnig und sehr warm

Im Osten und Süden präsentiert sich der Mittwoch noch einmal von seiner besten Seite: Strahlend sonniges Wetter dominiert das Geschehen. Im Westen hingegen zieht der Himmel aufgrund einer herannahenden Kaltfront schon früher zu.

Der Mittwoch beschert uns noch einmal sehr warme Temperaturen bis zu 29 Grad, bevor uns in der Nacht auf Donnerstag dann eine Kaltfront erreicht.

Der Mittwoch beschert uns noch einmal sehr warme Temperaturen bis zu 29 Grad, bevor uns in der Nacht auf Donnerstag dann eine Kaltfront erreicht.

Nachdem sich letzte Frühnebelfelder rasch aufgelöst haben, startet der Tag österreichweit noch mit reichlich Sonnenschein. Ab Mittag spaltet sich das Wetter jedoch: Von Kärnten bis Wien bleibt es bis zum Abend überwiegend sonnig und sommerlich warm bei mäßigem Südwind. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 29 Grad.

Ganz anders im Westen und Norden

Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich sowie in Osttirol verdichten sich ab der Tagesmitte die Wolken zusehends. Am Nachmittag entladen sich hier kräftige Regenschauer und teils kräftige Gewitter, die von auffrischenden Westwindböen begleitet werden. Am Donnerstag steht dann ein Wetterumschwung bevor – es naht eine Kaltfront.