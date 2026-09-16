Öffi-Tickets immer teurer: Österreich stürzt im Ranking ab

Beim Klimaticket-Ranking von Greenpeace fällt Österreich zurück. Ein wesentlicher Faktor dafür sind die Ticketpreise, die seit 2023 um 27,9 Prozent kletterten. Ein Anstieg, der in kaum einem anderen Vergleichsland so hoch ist.

Seit der letzten Erhebung verteuerten sich sowohl das Klimaticket als auch die Tarife der Wiener Linien um mehr als ein Viertel.

Seit der letzten Erhebung verteuerten sich sowohl das Klimaticket als auch die Tarife der Wiener Linien um mehr als ein Viertel.

Österreich verliert seinen Podestplatz im Greenpeace-Vergleich zur Leistbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel in 30 europäischen Ländern und Hauptstädten. Das zeigt das Ranking, das die Leistbarkeit in den verschiedenen Ländern vergleicht. Nach Rang drei im Jahr 2023 reicht es aktuell nur noch für den vierten Platz.

Preise seit 2023 um 27,9 Prozent gestiegen

Ausschlaggebend für das schlechtere Abschneiden sind laut der Organisation die massiv angezogenen Ticketpreise im öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Sowohl beim Klimaticket als auch bei den Wiener Linien belief sich das Plus seit der vorherigen Auswertung auf über 25 Prozent. Im Gesamtergebnis, das neben Kosten und Steuern auch das Angebot sowie Rabatte berücksichtigt, musste sich Österreich schließlich Luxemburg, Malta und Slowenien geschlagen geben.

Kaum ein anderes europäisches Land verzeichnet derartigen Preisanstieg bei Öffi-Tickets

Im Gesamtergebnis, das auf Preisen, Angebot, Steuerbelastung und Vergünstigungen basiert, muss Österreich Luxemburg, Malta und Slowenien den Vortritt lassen. Aus Sicht des Greenpeace-Klimaexperten Marc Dengler verzeichnet kaum ein anderes europäisches Land einen derart drastischen Anstieg bei den Fahrpreisen. Er wirft der Bundesregierung vor, zwar Entlastungen beim Treibstoff geschaffen zu haben, den öffentlichen Nahverkehr jedoch ohne Preiskontrolle steigen zu lassen.

Greenpeace fordert Einführung gestaffelter Klimatickets

Als Konsequenz aus dem Studienergebnis verlangt Greenpeace von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) die Einführung sozial gestaffelter Klimatickets, um nachhaltiges Reisen breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Darüber hinaus plädiert die Organisation für ein grenzüberschreitendes, europäisches Klimaticket zur Vereinfachung internationaler Fahrten.