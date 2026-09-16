„In jedem Pack ein Pickachu“: Menschenschlange wartet auf neues Pokemon-Set

Zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels erwartet Sammler und Fans der ersten Stunde eine ganz besondere Erweiterung. Fans in Kärnten können den Erhalt ihres des Sets kaum erwarten.

Der 16. September ist ein Tag der Freude für Pokémon-Liebhaber - auch hier in Klagenfurt.

Der 16. September ist ein Tag der Freude für Pokémon-Liebhaber - auch hier in Klagenfurt.

Am heutigen Mittwoch, dem 16. September 2026, schlagen die Herzen von Pokémon-Fans höher. Der Grund: Das Pokemon TCG: 30th Celebration – 30 Jahre in einem Set kommt raus. Weil die Vorfreude derart groß ist, stehen die Menschen vor einem Geschäft in Kärnten schon seit den Morgenstunden Schlange.

Ansturm ist enorm groß

Der Ansturm auf die Eröffnung von Smyths Toys um 9 Uhr war riesig: einige Fans campten sogar auf Klappstühlen vor den Türen. Auch in der Villacher Filiale wird mit einem ordentlichen Kundenansturm gerechnet, wo sich allen voran zahlreiche Kartenspieler versammeln dürften.

Egal, ob Klagenfurt oder Tokio: Set geht überall gleichzeitig an den Start

Ein echtes Novum zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels: Am 16. September 2026 feiert Pokémon TCG: 30th Celebration den ersten weltweiten Simultan-Launch der Spielgeschichte. Egal ob in Klagenfurt, Tokio, Berlin oder New York – Sammler öffnen ihre Booster-Packs exakt im selben Augenblick. Wer noch dieses Jahr tief in der Nostalgie schwelgen möchte, darf sich zudem auf das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 freuen.

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In jedem Pack ein Pickachu

Das absolute Highlight für die Community: Die neue Kategorie „Selten, Illustration“ setzt Karten mit wunderschönen Full-Artworks in Szene. Garniert wird das Ganze mit einer Zeitreise durch 30 Jahre Designgeschichte. Der größte Hype dreht sich jedoch um die 30 verschiedenen Pikachu-Illustrationskarten: Weil in wirklich jedem Pack ein Pikachu wartet, wird das Vervollständigen des Sets zu einer genialen Sammeljagd.

Vom Schulhof-Trend zum Investmentmarkt

Der Wert einer Pokémon-Karte hängt heute übrigens maßgeblich von Seltenheit, Zustand (Grading) und Geschichte ab. Während Standardkarten kaum Cent-Werte erzielen, erreichen Ikonen wie das Glurak der 1. Edition oft sechsstellige Beträge. Die Spitze bildet die extrem seltene Pikachu Illustrator-Karte, die als teuerste Sammelkarte der Welt sogar die Millionengrenze knackte. Aus dem einstigen Kinderspielzeug sind längst wertvolle Sachwerte geworden.