KiK sperrt Filialen zu: „Auch in Österreich wird es heuer noch Schließungen geben“

Der Textil-Disconter KiK führt die Restrukturierung seines Filialnetzes weiter fort. Allein in Deutschland sperren heuer noch 150 Filialen zu. Jetzt steht fest: Auch Österreich ist betroffen.

Wie bereits berichtet, schließt KiK im laufenden Jahr rund 150 Filialen in Deutschland – europaweit sind es sogar etwa 300 Standorte. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt das Unternehmen jetzt, dass auch in Österreich heuer noch Filialschließungen vorgesehen sind.

Einzelhandel steht enorm unter Druck

Der Textil-Discounter KiK setzt die strategische Neuausrichtung seines Filialnetzes fort. Mit 150 geplanten Schließungen bei nur 15 Neueröffnungen in Deutschland fokussiert das Unternehmen strikt auf profitablere Einheiten. Erste Berichte über geplante Schließungen zirkulierten bereits im vergangenen September. Eine offizielle Gesamtliste hält KiK weiterhin unter Verschluss; stattdessen sickern betroffene Standorte schrittweise über regionale Medien und Bestätigungen des Unternehmens durch. Diese Restrukturierung spiegelt den steigenden Druck im gesamten europäischen Einzelhandel wider, auch in Österreich.

Verhandlungen mit Filialen in Österreich laufen

Auf Anfrage von 5 Minuten, ob auch österreichische Geschäfte von Schließungen betroffen sein werden, heißt es seitens der Landesgeschäftsführerin von KiK Österreich Krisztina Viola: „Ja, höchstwahrscheinlich wird es in Österreich in diesem Jahr noch einige Filialschließungen geben. Über die genaue Anzahl und Standorte äußern wir uns ungern, da wir bis zur letzten Minute Verhandlungen mit den Vermietern führen und das Objekt oft erst ganz am Ende der Verhandlungsrunden gerettet werden kann.“

Derzeit 204 Standorte in Österreich

Mit derzeit 204 Standorten verfügt KiK über eine starke flächendeckende Präsenz in Österreich. Trotzdem bleibt man auch hier von den drastischen Sparmaßnahmen nicht verschont. Auf die Frage hin, ob neue Eröffnungen in Zukunft möglich sind, betont Viola, dass Expansionen grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind. Da das Filialnetz im bundesweiten Vergleich allerdings bereits extrem dicht geknüpft ist, sind unerschlossene Potenziale – sogenannte „white spots“ – mittlerweile eine Seltenheit.

Der Filialabbau bei KiK fällt deutlich drastischer aus als gedacht

Statt der Anfang 2026 prognostizierten 50 Schließungen in Deutschland zieht der Textil-Discounter bei rund 150 Standorten den Stecker. Trotz der Streichwelle bleibt das Netz mit über 2.200 Filialen gigantisch. Wie Geschäftsführer Christian Kümmel einräumt, zieht das Unternehmen damit die Reißleine nach einer regionalen Überpräsenz, bei der sich eigene Märkte gegenseitig das Wasser abgruben. Der neue Kurs ist alternativlos: Ein Überleben gibt es künftig nur noch für absolut rentable Standorte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 11:26 Uhr aktualisiert