2-Millionen-Pleite: Präzisionstechnik Austria ist insolvent

Am 16. September 2026 wurde über das Vermögen der PAV Präzisionstechnik Austria GmbH auf Antrag des Schuldners sowie eines Gläubigers das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet, berichten der KSV1807 und AKV.

Es sind acht Dienstnehmer vom Konkurs betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 2 Millionen Euro. Der größte Teil der Verbindlichkeiten besteht gegenüber einem verbundenen Unternehmen.

Noch keine Insolvenzursachen bekannt

Zum Masseverwalter wurde RA Mag. Bernd Widerin, 6700 Bludenz, bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 5. November 2026 am LG Feldkirch statt. Insolvenzursache: Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über die Ursachen des nunmehrigen Vermögensverfalls vor. Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein.

Weitere Vorgehensweise

Derzeit wurden keine Anträge auf Entschuldung eingebracht. Ob solche geplant sind, kann im Moment noch nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt, berichtet der AKV. Sofern ein entsprechender Antrag von der Schuldnerin nicht eingebracht wird, hat der Insolvenzverwalter daher etwaiges Vermögen bestmöglich zu verwerten. Ein allfälliges Masseguthaben ist am Ende des Verfahrens als Verteilungsquote an die Gläubigerschaft auszusschütten. Ob im gegenständlichen Verfahren mit einer Quotenausschüttung zu rechnen ist, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Die weitere Vorgangsweise bleibt abzuwarten.