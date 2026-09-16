Ein Landwirt beschädigte beim Arbeiten auf seinem Feld in Ried (Oberösterreich) eine Stromleitung. Die Folge: Ein Kabelbrand und ein großflächiger Stromausfall.

Für rund 170 Haushalte im Bezirk Ried wurde der Dienstagabend, 15. September, plötzlich finster. Grund dafür war ein Missgeschick bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Gegen 19.45 Uhr war ein 57-jähriger Landwirt mit seinem Pflug auf einem Feld unterwegs. Dabei kam das Arbeitsgerät einem Kabelüberführungsmasten des Stromnetzbetreibers zu nahe. Das darunter verlaufende Erdkabel wurde vom Pflug erfasst und beschädigt.

Kabel geriet in Brand

Durch den Schaden kam es zunächst zu einem Erdschluss, anschließend folgte ein Kurzschluss. Am Kabelüberführungsmasten brach daraufhin ein Brand aus. Der Landwirt verständigte selbst die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen und die Gefahrenstelle absichern.

170 Haushalte saßen im Dunkeln

Während der Reparaturarbeiten war die Stromversorgung für etwa 170 Haushalte unterbrochen. Der zuständige Netzbetreiber arbeitete daran, die beschädigte Leitung wieder in Betrieb zu nehmen. Gegen 22.15 Uhr konnte die Stromversorgung schließlich wiederhergestellt werden. Der Vorfall dürfte auf die Beschädigung des Erdkabels bei den Feldarbeiten zurückzuführen sein.