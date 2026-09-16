Kaltfront bringt Starkregen: Hier ist mit großen Niederschlagsmassen zu rechnen

Eine spürbare Wetterwende kündigt sich an: Von Nordwesten her rückt eine markante Kaltfront heran, die die friedliche Stimmung im Tagesverlauf ordentlich durcheinanderwirbelt und für spürbare Turbulenzen sorgt.

Während der Osten und der Süden am Mittwochnachmittag noch reichlich Sonnenschein genießen und die Temperaturen mit bis zu 28 Grad noch spätsommerlich warm sind, verdichten sich im äußersten Westen bereits die Wolkenfelder. Schon in den nächsten Stunden erreicht die Unwetterfront den Westen des Landes. Von Vorarlberg über Tirol bis hinein ins Salzburger Land entladen sich kräftige Regengüsse und teils heftige Gewitter, begleitet von stürmischen Windböen, berichtet das Österreichische Wetterportal wetter.at.

Am Abend erhöhte Vorsicht in vor allem in Ober-und Niederösterreich

Im Laufe des Abends greift das ungemütliche Wetter schließlich auch auf Ober- und Niederösterreich sowie den Wiener Raum über. Hier ist erhöhte Vorsicht geboten, denn lokal können innerhalb kürzester Zeit ergiebige Wassermassen von 30 Litern pro Quadratmeter oder mehr niedergehen. Zusätzlich drohen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h, die lose Gegenstände leicht mitreißen können.

In der Nacht langanhaltender und teils heftiger Regen

In der Nacht zieht die Regen- und Gewitterfront schließlich weiter in den Südosten ab. Dort schwächt sich die blitzintensive Aktivität zwar ab, geht jedoch stellenweise in langanhaltenden, kräftigen Dauerregen über. Laut Online-Wetterkarte der ZAMG ist zwischen dem heutigen Mittwoch, dem 16. September und dem morgigen Donnerstag, dem 17. September, in kurzer Zeit mit großen Niederschlagsmengen zu rechnen. Verbreitet werden 25 bis 40 Millimeter erwartet, lokale Spitzen um 70 Millimeter sind möglich.

©GeoSphere Austria

Morgen Donnerstag dann kalt und ungemütlich

Das Wetter morgen Donnerstag zeigt sich wechselhaft und spürbar abgekühlt: Der Tag startet flächendeckend trüb unter einer dichten Decke aus Wolken und zähen Nebelfeldern. Während die Morgen- und Vormittagsstunden noch überall von Regen geprägt sind, bleibt es in der Steiermark und in Kärnten stellenweise bis in den Abend hinein nass. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen nur noch Höchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2026 um 15:13 Uhr aktualisiert