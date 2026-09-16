Automatisch ab 16,5 Cent: Regierung beschließt Strompreisdeckel

Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bringt eine Strompreisbremse für private Haushalte und Firmen auf den Weg. Maßnahme soll greifen, sobald eine Energiekrise eintritt, um extremen Preissteigerungen wie im Jahr 2022 vorzubeugen.

Wie nach dem Ministerrat mitgeteilt wurde, soll der Strompreis bei einem Anstieg über 16,5 Cent automatisch bei zehn Cent netto pro Kilowattstunde abgedeckelt werden – ohne, dass Verbraucher einen Antrag stellen müssen. Zudem wird die industrielle Förderung massiv ausgeweitet: Statt bisher 60 profitieren künftig mehr als 500 Unternehmen. Die entsprechenden Gesetzesentwürfe gehen umgehend in Begutachtung und sollen noch in diesem Jahr den Nationalrat passieren.

Zwei Kriterien müssen erfüllt sein

Der Krisenmechanismus beim Strom greift erst, wenn zwei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind: Einerseits muss der sechsmonatige Durchschnitt der Großhandels-Monatsfutures drei Monate in Folge über 165 Euro pro Megawattstunde liegen. Andererseits muss der mittlere Arbeitspreis für die Hauptprodukte der Energieversorger 16,5 Cent pro Kilowattstunde (netto) übersteigen.

E-Control überprüft Voraussetzungen

Die Überprüfung der Voraussetzungen obliegt künftig monatlich der Regulierungbehörde E-Control. Mit aktuellen Werten von etwa 14 Cent/kWh netto beim Haushaltsstrom und 109 Euro/MWh im Großhandel würde der Mechanismus derzeit nicht greifen. Während sich die Regierung für das Paket feiert und auch Zustimmung von Sozialpartnern sowie der Industrie erhält, kommt Kritik vom WWF: Die Umweltschützer verlangen eine soziale Staffelung sowie begleitende Schritte, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu beenden.