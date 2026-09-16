Lotto-Ziehung am 16. September: Diese Zahlen wurden gezogen

Nachdem am Sonntag drei Personen den Achtfachjackpot geknackt haben, ging es bei der Lottoziehung am Mittwoch um 1,2 Millionen Euro. Diese Zahlen wurden gezogen.

Am Sonntag (13. September) wurde bei „Lotto 6 aus 45“ der Achtfachjackpot geknackt – und das erst zum zweiten Mal in der 40-jährigen österreichischen Lottogeschichte. Acht Runden lang hatte niemand die sechs Richtigen getippt, doch am Sonntag wurden gleich drei Personen beim Ausfüllen des Lottoscheins von Fortuna geführt. Die drei Glückspilze teilen sich den Gewinn: Ein Drittel ging nach Niederösterreich, eines in die Steiermark und auch eine Person im Burgenland durfte sich über einen Anteil freuen. Sie alle gewannen je rund 3,6 Millionen Euro.

Am Mittwoch waren 1,2 Millionen Euro im Topf

Bei der Ziehung am Mittwoch (16. September) ging es wegen des kürzlich geknackten Jackpots um eine vergleichsweise geringe Summe, nämlich um 1,2 Millionen Euro. Wir haben einen Überblick über die heutigen Zahlen für euch. Moderiert wurde die Sendung von Ralph Huber-Blechinger.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 16. September 2026, gezogen: Lotto : 1, 6, 7, 13, 33, 38; Zusatzzahl: 43

: 1, 6, 7, 13, 33, 38; Zusatzzahl: 43 LottoPlus, 1. Ziehung : 7, 10, 22, 25, 28, 34

: 7, 10, 22, 25, 28, 34 LottoPlus, 2. Ziehung : 5, 13, 18, 19, 39, 41

: 5, 13, 18, 19, 39, 41 Joker: 8, 4, 5, 6, 3, 5 alle Angaben ohne Gewähr