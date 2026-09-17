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/ ©Corinna Palle
Ein Bild auf 5min.at zeigt den bewölkten Himmel über einer grünen Wiese in Maria Elend.
Stark bewölkt und nass startet in den meisten Teilen des Landes der Donnerstag.
Österreich
17/09/2026
Bis zu 22 Grad

Der Donnerstag in Österreich wird äußerst unbeständig

Ein spürbarer Temperatursturz und unbeständiges Wetter haben das Land im Griff, bevor am Nachmittag zumindest im Norden und Westen die Sonne etwas durchblitzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Ein unbeständiger Donnerstag steht bevor: Morgens schieben sich noch dichte Wolken, Nebel und Regen über das Land. Während es in Kärnten und der Steiermark auch nachmittags stellenweise nass bleibt, wird es von Vorarlberg bis Niederösterreich und Wien ab dem Mittag trockener. Hier zeigt sich am Nachmittag immer wieder die Sonne.

Temperaturen deutlich kühler als zuletzt

Bei spürbar kühleren 14 bis 22 Grad weht ein mäßiger West- bis Nordwestwind. Auf 2.000 Metern Höhe reicht die Spanne zwischen frischen 5 und 10 Grad. Vor allem in den Karawanken und entlang von Sau- und Koralpe gehen noch einige Regenschauer nieder, sonst ist es im Bergland schon überwiegend trocken. 

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