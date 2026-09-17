Mithäftling misshandelt und vergewaltigt: Jetzt ist das Urteil gefallen

Ein Prozess gegen einen 34-jährigen Häftling sorgte am Grazer Landesgericht für Aufsehen. Ihm wurden massive Übergriffe auf einen Mithäftling vorgeworfen. Am Mittwochabend stand schließlich das Urteil fest.

Bereits die Vorwürfe, mit denen sich ein Geschworenengericht am Grazer Landesgericht auseinandersetzen musste, wogen schwer. Ein 34-jähriger Insasse der Justizanstalt Graz-Karlau soll vor rund drei Jahren einen Mithäftling massiv misshandelt haben. Die Anklage umfasste unter anderem den Vorwurf der Vergewaltigung sowie des versuchten Mordes, 5 Minuten hat berichtet: Gürtel um den Hals: Schwere Vorwürfe gegen Grazer Häftling. Nach den Eröffnungsplädoyers wurde die Öffentlichkeit vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Erst am frühen Mittwochabend wurde schließlich bekannt, wie der Prozess ausgegangen ist.

Zehn Jahre und sechs Monate Haft

Der 34-Jährige wurde wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dem Privatbeteiligten wurden zudem 2.000 Euro zugesprochen. Mit seinen darüber hinausgehenden Ansprüchen wurde er auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

Gürtel um den Hals gelegt

Der Fall hatte sich laut Anklage in der Justizanstalt Graz-Karlau ereignet. Die beiden Männer kannten einander bereits aus dem Maßnahmenvollzug in Wien-Mittersteig und trafen nach ihrer Verlegung nach Graz erneut aufeinander. Dem 34-Jährigen wurde vorgeworfen, seinen Mithäftling zunächst zum Reinigen der Zelle aufgefordert zu haben. Später soll er dessen Gürtel genommen, ihn dem Mann um den Hals gelegt und ihn damit durch den Haftraum gezogen haben. Auch weitere massive Übergriffe waren Teil der Anklage. So soll der Kopf des Mannes unter anderem in das Wasser eines Waschbeckens gedrückt worden sein. Zudem warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten eine Vergewaltigung vor. Der Prozess endete am Mittwochabend nun erstinstanzlich mit einer langjährigen Haftstrafe.