Hagel, Sturm und Starkregen: Rund 250 Feuerwehreinsätze in Oberösterreich

Der Mittwochabend, 16. September, wurde für zahlreiche Feuerwehren in Oberösterreich zur Herausforderung. Eine kräftige Gewitter- und Sturmfront zog von Bayern kommend zunächst über das Innviertel und verlagerte sich anschließend weiter Richtung Zentralraum. Starkregen, Hagel und heftige Sturmböen sorgten innerhalb weniger Stunden für rund 250 Feuerwehreinsätze. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte unter anderem in den Bezirken Ried, Grieskirchen, Eferding, Wels-Land und Linz-Land sowie im Raum Kremsmünster.

Bäume stürzen auf Straßen und Häuser

Die ersten kräftigen Gewitter erreichten gegen 15.30 Uhr das Innviertel. In Ried im Innkreis warfen die Sturmböen mehrere Bäume um, große Äste landeten auf Straßen und Gehsteigen. In Gurten und Aurolzmünster sorgte der Starkregen zudem für überflutete Straßen und Gebäude. Besonders aufwendig gestaltete sich ein Einsatz in Krenglbach im Bezirk Wels-Land. Dort war ein massiver Baum auf ein Haus gestürzt. Ein großer Feuerwehrkran musste angefordert werden, um ihn vom Gebäude zu entfernen. Anschließend sicherten die Einsatzkräfte das beschädigte Dach provisorisch mit Planen.

Elf Einsätze innerhalb weniger Minuten

Mit dem Weiterziehen der Gewitterfront verlagerte sich der Schwerpunkt. Ab etwa 18 Uhr häuften sich Alarmierungen aus den Bezirken Linz-Land, Kirchdorf und Steyr-Land. Besonders heftig traf es den Raum Kematen an der Krems. Gegen 19 Uhr wurden dort laut ORF innerhalb weniger Minuten elf Einsätze gemeldet. Unter anderem mussten beschädigte Dächer gesichert werden. Auch Kremsmünster bekam die Kraft des Unwetters deutlich zu spüren. Bäume brachen ab, Dächer wurden beschädigt und auch Maisbestände in Mitleidenschaft gezogen. Bei Arbeiten auf beschädigten Gebäuden kamen teilweise Hubrettungsgeräte zum Einsatz.

Aufräumarbeiten bis in den Abend

Neben Sturmschäden beschäftigten überflutete Gebäude und Fahrbahnen sowie Vermurungen die Feuerwehren. Anhaltender Regen erschwerte die Aufräum- und Sicherungsarbeiten zusätzlich. Auch nach dem Durchzug der Gewitter waren die Einsatzkräfte noch mit der Beseitigung der Schäden beschäftigt. Verletzte wurden im Zusammenhang mit den dokumentierten Unwetterschäden zunächst nicht gemeldet.