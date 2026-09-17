Temu, Shein & Co.: Ab November kommt die nächste Paketgebühr

Nach der österreichischen Paketabgabe ab Oktober ist nun auch eine zusätzliche EU-Bearbeitungsgebühr für bestimmte Einfuhren beschlossen. Start ist bereits am 1. November, die genaue Höhe steht allerdings noch aus.

Wer regelmäßig bei Temu, Shein, AliExpress oder anderen internationalen Online-Plattformen bestellt, muss sich auf eine weitere Änderung einstellen. Erst vor Kurzem hatte 5 Minuten über die neue österreichische Paketabgabe berichtet: Amazon, Temu, Zalando & Co.: Ab Oktober werden Pakete in Österreich teurer. Ab Oktober werden bei großen Online-Händlern grundsätzlich zwei Euro pro Paket fällig. Inklusive Umsatzsteuer können daraus bis zu 2,40 Euro werden. Hinzu kommt seit Juli eine EU-Zollpauschale für günstige Einfuhren. Nun steht fest: Ab 1. November folgt eine weitere EU-weite Bearbeitungsgebühr.

EU-Parlament gibt grünes Licht

Das Europäische Parlament hat der neuen Regelung zugestimmt, nachdem zuvor bereits die EU-Staaten grünes Licht gegeben hatten. Die Gebühr soll für online bestellte Produkte gelten, die in die Europäische Union eingeführt werden. Ein entscheidender Punkt ist allerdings noch offen: Wie hoch die neue Gebühr tatsächlich ausfallen wird, muss die EU-Kommission erst festlegen. Die Höhe soll anschließend alle zwei Jahre aktualisiert werden. Nach Angaben der EU-Staaten sollen die Online-Handelsplattformen für die Zahlung verantwortlich sein und nicht unmittelbar die europäischen Endverbraucher. Ob und in welchem Ausmaß Händler diese zusätzlichen Kosten letztlich über ihre Preise oder Gebühren weitergeben, lässt sich daraus noch nicht ableiten.

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Warum die EU jetzt zusätzlich kassiert

Hinter der Maßnahme steckt die enorme Menge an kleinen Paketen, die täglich in der EU ankommt. Allein 2025 wurden von den europäischen Zollbehörden rund sechs Milliarden Pakete aus dem Online-Handel abgewickelt. Rund 90 Prozent davon kamen nach Angaben der EU-Staaten aus China. Jede dieser Sendungen bedeutet Aufwand: Pakete müssen erfasst und teilweise auf korrekte Deklaration sowie auf nicht konforme, unsichere oder gefährliche Produkte kontrolliert werden. Die neue Gebühr soll dazu beitragen, diese Kosten zu decken. Betroffen sein dürften damit insbesondere Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress, aber je nach Einfuhr auch andere große Online-Händler.

Seit Juli gibt es bereits zusätzliche Kosten

Für bestimmte günstige Einfuhren aus Drittstaaten gilt bereits seit 1. Juli eine weitere Regelung. Pro Warengruppe innerhalb einer Sendung werden drei Euro Zollpauschale fällig. Befinden sich Waren aus mehreren Zollkategorien in einem Paket, kann die Summe entsprechend höher ausfallen. Eigentlich sind Verkäufer beziehungsweise Importeure für diese Pauschale verantwortlich. Händler können solche Kosten allerdings an ihre Kunden weitergeben. Die Regelung ist als Übergang gedacht. Ab 2028 soll eine neue digitale Zollplattform starten. Dann sollen in die EU eingeführte Waren grundsätzlich ab dem ersten Euro Warenwert zollpflichtig werden.

Oktober Paketabgabe, November Bearbeitungsgebühr

Für österreichische Online-Shopper wird der Herbst damit unübersichtlicher: Ab Oktober greift die österreichische Paketabgabe, einen Monat später startet die neue EU-Bearbeitungsgebühr für Online-Einfuhren. Wie stark Kunden die November-Gebühr tatsächlich im Geldbörsel spüren werden, ist derzeit noch offen. Anders als bei früheren Überlegungen zu einer möglichen Zwei-Euro-Gebühr steht die konkrete Höhe noch nicht fest. Klar ist dagegen der Termin: Die neue Regelung soll ab 1. November 2026 gelten.