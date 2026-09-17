Spritpreis-Wahnsinn: Diesel so teuer wie noch nie

Am 16. September 2026 wurde beim Diesel-Preis ein neuer Tageshöchstwert erreicht, berichtet der ÖAMTC. Mit 2,268 Euro pro Liter war er sogar teuer als im März dieses Jahres. Auch der Benzinpreis ist langsam rekordverdächtig hoch.

2,268 Euro pro Liter hat der Diesel im Schnitt in Österreich am 16. September 2026 gekostet. Das berichtet der ÖAMTC nun. Damit wurde der Höchstwert von Ende März 2026 mit 2,245 Euro pro Liter übertroffen. Beim Benzin liegt man zwar noch knapp unterhalb des Höchstwerts, auch hier wird es aber langsam rekordverdächtig. Der Höchstwert dort liegt derzeit bei 2,099 aus dem Juni 2022, aktuell liegt man in Österreich noch knapp 14 Cent darunter.

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ÖAMTC erinnert an Vorstoß der Finanzminister

Anlässlich dieser Höchstwerte erinnert der ÖAMTC einmal mehr an den Vorstoß mehrere Finanzminister in Europa – darunter auch Österreich – für eine EU-weite Übergewinnsteuer auf die steigenden Profite der Mineralölindustrie. Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC, dazu: „Die Konsument:innen sind an der Zapfsäule mit Höchstpreisen konfrontiert und Konzerne erzielen außerordentliche Gewinne: Es wäre an der Zeit, endlich jene Menschen zu entlasten, die auf das Auto angewiesen sind. Mit einer europäischen Übergewinnsteuer könnte man die Mineralölsteuer und CO2 Bepreisung senken und so den Kostendruck reduzieren.“

Was der ÖAMTC noch fordert

Unabhängig davon bekräftigt man beim ÖAMTC aber auch noch weiterhin die Forderung nach einer kritischen Untersuchung und stärkeren Reglementierung der internationalen Preisnotierungen für Diesel und Benzin. Wie man hier schon in der Vergangenheit hervorgehoben hätte, seien nur durch verlässliche Notierungen faire Preise an den europäischen Zapfsäulen möglich, so der Autofahrerclub abschließend.