Neue Pensionsidee: Warum manche plötzlich bis 72 arbeiten müssten

Kaum ist die Diskussion über ein höheres Pensionsalter neu entfacht, liegt der nächste Vorschlag auf dem Tisch. Ingrid Korosec, Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, will den Pensionsantritt künftig stärker an den geleisteten Beitragsjahren ausrichten. Ihr Vorschlag: Für eine volle Pension sollen künftig 40 Beitragsjahre maßgeblich sein. Die Diskussion darüber soll jetzt beginnen, eine mögliche Neuregelung stellt sie für die Zeit ab 2040 zur Debatte. Korosec argumentiert mit unterschiedlichen Erwerbsbiografien: Wer bereits mit 15 Jahren eine Lehre beginnt, sollte ihrer Ansicht nach nicht zwingend genauso lange arbeiten müssen wie jemand, der erst nach einem langen Studium ins Berufsleben einsteigt. Eine pauschale Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 lehnt sie unter den derzeitigen Bedingungen ab. Doch genau bei den 40 Beitragsjahren scheiden sich nun die Geister. Verschiedene Vorschläge gab es in der Vergangenheit zu genüge, 5 Minuten hat berichtet: Österreichs Pensionisten verunsichert: „Pension ist kein Geschenk“, jetzt geht die Ideenfindung in die nächste Runde.

©Ben Leitner Ingrid Korosec, Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, will den Pensionsantritt künftig stärker an den geleisteten Beitragsjahren ausrichten.

Gerstorfer warnt: Frauen könnten besonders betroffen sein

Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ) und derzeitige Präsidentin des Österreichischen Seniorenrats, widerspricht dem Vorschlag. Sie stellt zugleich klar: Korosecs Vorstoß sei nicht mit dem Seniorenrat abgestimmt. Aus Sicht des PVÖ könnte eine starre Grenze von 40 Beitragsjahren vor allem Menschen treffen, deren Erwerbsleben Unterbrechungen aufweist. Gerstorfer verweist dabei insbesondere auf Frauen, die häufiger wegen Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen oder Teilzeit arbeiten. Hinzu komme die Situation älterer Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt. Bereits vor wenigen Tagen hatten Gerstorfer und Korosec gemeinsam bessere Jobchancen für Menschen über 50 und ein Bonus-Malus-System für Unternehmen thematisiert. Gerstorfers Argument: Längeres Arbeiten könne nur funktionieren, wenn ältere Menschen auch tatsächlich Beschäftigung finden und behalten. Ähnlich hatte sie bereits in der Debatte über ein Pensionsalter von 67 argumentiert.

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Masterabschluss mit 27, 40 Jahre später wäre man 67

Doch Gerstorfer sieht noch eine zweite Gruppe, für die die Rechnung schwierig werden könnte: Menschen mit langen Ausbildungswegen. Nach den vom PVÖ angeführten Zahlen liegt das Medianalter beim Abschluss eines Masterstudiums bei 27,4 Jahren, bei einem Doktorat bei 32,1 Jahren. Würden die erforderlichen 40 Beitragsjahre tatsächlich erst danach beginnen, wären sie rechnerisch erst mit ungefähr 67 beziehungsweise 72 Jahren erreicht. Für Gerstorfer zeigt das, warum eine starre Vorgabe unterschiedliche Lebensläufe nur schwer abbilden könne. Ein Handwerker, der bereits mit 15 oder 16 Jahren zu arbeiten beginnt, habe eine völlig andere Erwerbsbiografie als etwa eine Ärztin oder ein Wissenschaftler mit jahrelanger Ausbildung.

©PVÖ Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ) und derzeitige Präsidentin des Österreichischen Seniorenrats, widerspricht dem Vorschlag.

Dabei gibt es die „40 Jahre“ bald schon an anderer Stelle

Interessant ist die Zahl 40 auch aus einem anderen Grund: Im Sozialausschuss wurde gerade die geplante „Aktivpension“ auf den Weg gebracht. Wer das gesetzliche Pensionsalter erreicht hat und weiterarbeitet, soll ab 2027 einen Steuerfreibetrag von bis zu 1.250 Euro monatlich beziehungsweise 15.000 Euro jährlich erhalten. Für arbeitende Pensionsbezieher ist diese Begünstigung grundsätzlich daran geknüpft, dass vor dem Pensionsantritt 40 Versicherungsjahre inklusive Ersatzzeiten erworben wurden. Für Frauen ist aufgrund des schrittweise steigenden gesetzlichen Pensionsalters eine Übergangsregelung vorgesehen. Das Gesetzespaket hat bislang den Sozialausschuss passiert und muss noch ins Plenum. Das ist allerdings nicht dasselbe wie Korosecs neuer Vorschlag, 40 Beitragsjahre als Maßstab für die volle Pension heranzuziehen.

Pensionssystem wird bereits umgebaut

Gerstorfer verweist zudem darauf, dass Österreich bereits mehrere Änderungen beschlossen hat. Seit Anfang 2026 gilt die neue Teilpension. Gleichzeitig wird die Korridorpension schrittweise verschärft und das gesetzliche Pensionsalter von Frauen weiter angehoben. Statt sofort eine weitere grundlegende Reform einzuleiten, möchte der PVÖ zunächst die Auswirkungen dieser Änderungen beobachten. Bei einem Punkt liegen Gerstorfer und Korosec allerdings näher beieinander: Ältere Menschen sollen bessere Chancen bekommen, überhaupt länger im Erwerbsleben bleiben zu können. Korosec hat zuletzt ebenfalls betont, dass das tatsächliche Pensionsantrittsalter steigen müsse, dafür aber bessere Bedingungen am Arbeitsmarkt notwendig seien. Beim Weg dorthin gibt es nun jedoch einen sichtbaren Unterschied. Gerstorfer fordert, bei der langfristigen Finanzierung nicht nur über zusätzliche Arbeitsjahre zu sprechen, sondern auch eine breitere Finanzierung des Sozialstaates zu diskutieren.