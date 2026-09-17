Letzte Ausfahrt mit 115 Bikern: Nur acht Tage später stirbt Robert (60)

Es waren Bilder, die vor wenigen Tagen weit über die Biker-Community hinaus berührten. Robert war 60 Jahre alt, schwer krank und wurde auf einer Palliativstation betreut. Der zweifache Familienvater wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Einen großen Wunsch hatte er aber noch: ein letztes Mal mit seiner Familie und seinen Biker-Freunden an den Traunsee fahren, gemeinsam grillen und den Sonnenuntergang genießen. Der Verein Rollende Engel machte diesen Wunsch möglich. Was als Aufruf an einige Motorradfahrer aus der Umgebung begonnen hatte, entwickelte sich zu einer überwältigenden Aktion: 115 Biker kamen zusammen, um Robert auf seiner letzten großen Ausfahrt zu begleiten. Nun gibt es eine traurige Nachricht. Nur acht Tage nach diesem besonderen Tag ist Robert verstorben.

©Rollende Engel Noch vor wenigen Wochen konnte der Verein Rollende Engel Robert seinen letzten Herzenswunsch erfüllen.

115 Biker kamen für Robert

5 Minuten hatte bereits über Roberts letzten Herzenswunsch berichtet: Gänsehaut am Traunsee: 115 Biker erfüllen schwerstkrankem Robert seinen letzten Wunsch. Seine Leidenschaft gehörte über viele Jahre dem Motorradfahren. Gemeinsam mit Freunden und verschiedenen Biker-Clubs war er auf den Straßen unterwegs, das Motorrad bedeutete für ihn Freiheit und Gemeinschaft. Als klar wurde, dass Robert selbst nicht mehr viele solcher Tage erleben würde, wandte sich die Palliativstation an die Rollenden Engel. Der ehrenamtliche Verein erfüllt schwerkranken Menschen letzte Wünsche. Die Helfer veröffentlichten einen Aufruf und baten Motorradfahrer, Robert bei seinem Ausflug zu begleiten. Die Reaktion darauf übertraf die Erwartungen. Aus unterschiedlichen Regionen machten sich Biker auf den Weg. Mehr als 115 Motorräder wurden schließlich gezählt. Gemeinsam ging es über das Weißenbachtal nach Traunkirchen. Für Robert wurde es seine letzte große Ausfahrt.

©Rollende Engel Neben Freunde und Familie waren 115 Biker gekommen, um Robert die letzte Ehre zu erweisen.

Ein letzter Sonnenuntergang am Traunsee

Nach der gemeinsamen Fahrt wurde es ruhiger. Robert verbrachte den restlichen Nachmittag mit seiner Familie und seinen Freunden am Traunsee. Es wurde gegrillt, über frühere Erlebnisse gesprochen und gemeinsam gelacht. Als am Abend die Sonne über dem Traunsee unterging, war genau jener Moment gekommen, den sich der 60-Jährige noch einmal gewünscht hatte. Danach brachten ihn die Rollenden Engel zurück auf die Palliativstation. Die Helfer beschrieben ihn damals als erschöpft, aber glücklich. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie wenig Zeit Robert tatsächlich noch bleiben würde.

Nur acht Tage später stirbt Robert

Am Donnerstag teilten die Rollenden Engel mit, dass Robert verstorben ist. Zwischen seinem letzten großen Ausflug und seinem Tod lagen gerade einmal acht Tage. „Für Robert wurde es der letzte ganz große, glückliche Tag seines Lebens“, schreibt der Verein rückblickend. Die Nachricht trifft auch jene Menschen, die seinen letzten Wunsch begleitet hatten. Noch wenige Tage zuvor hatten Dutzende Motorradfahrer gemeinsam ihre Maschinen gestartet, um einem Menschen einen besonderen Abschied zu ermöglichen. Jetzt heißt es Abschied nehmen.

„Die Erinnerung bleibt unbesiegbar“

Die Rollenden Engel verabschieden sich mit emotionalen Worten von dem 60-Jährigen. „Der Schmerz sitzt tief, doch die Erinnerung bleibt unbesiegbar“, heißt es in ihrem Nachruf. Auch Roberts große Leidenschaft findet darin noch einmal Platz. Der Verein schreibt, Robert ziehe seine Bahnen nun nicht mehr auf den Straßen. Eine langgezogene Wolke am Horizont werde für die Helfer künftig wie eine kleine Bremsspur sein, die er als Gruß hinterlasse. Die Anteilnahme des Vereins gilt insbesondere Roberts Familie und allen Menschen, die ihm nahestanden.