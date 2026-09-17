„Donnerwetter“: Blitz schleudert Kanaldeckel gegen fahrendes Auto

Ein Blitzeinschlag unmittelbar vor seinem Auto brachte einen 27-Jährigen in Oberösterreich in eine gefährliche Situation. Ein Kanaldeckel wurde durch die Wucht nach oben geschleudert und traf das fahrende Auto.

Ein heftiges Gewitter, ein Blitzeinschlag und plötzlich fliegt ein Kanaldeckel durch die Luft: In Mitterkirchen im Machland im Bezirk Perg ist es am Mittwochabend zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein heftiges Gewitter, ein Blitzeinschlag und plötzlich fliegt ein Kanaldeckel durch die Luft: In Mitterkirchen im Machland im Bezirk Perg ist es am Mittwochabend zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein heftiges Gewitter, ein Blitzeinschlag und plötzlich fliegt ein Kanaldeckel durch die Luft: In Mitterkirchen im Machland im Bezirk Perg ist es am Mittwochabend zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-Jähriger war gerade mit seinem Auto unterwegs, als der Blitz unmittelbar vor seinem Wagen in einen Kanaldeckel einschlug. Durch die enorme Druckwelle wurde der schwere Deckel aus seiner Verankerung gerissen und nach oben geschleudert. Dann ging alles ganz schnell.

Kanaldeckel trifft Auto während der Fahrt

Der hochgeschleuderte Kanaldeckel traf die linke Seite des fahrenden Autos. Die Wucht war so groß, dass das Auto angehoben wurde. Der Wagen fuhr nach Angaben der Feuerwehr zunächst sogar auf nur zwei Rädern weiter. Der 27-Jährige versuchte noch, sein Fahrzeug wieder vollständig auf die Fahrbahn zu bekommen. Das gelang zunächst, verhindern konnte er den Unfall trotzdem nicht mehr. Kurz darauf kippte das Auto auf die rechte Seite und blieb liegen.

Lenker kann Auto nicht mehr verlassen

Für die Einsatzkräfte war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, was genau passiert war. Die erste Alarmierung lautete, dass sich eine Person in einem rauchenden Fahrzeug befinden würde. Mehrere Feuerwehren sowie weitere Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf den Weg zur Unfallstelle. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 27-Jährige glücklicherweise nicht in seinem Wagen eingeklemmt war. Selbst aussteigen konnte er dennoch nicht: Weil das Fahrzeug auf der Seite lag, ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage.

27-Jähriger bleibt unverletzt

Trotz des ungewöhnlichen Unfallhergangs ging die Sache für den Lenker glimpflich aus. Nach Angaben der Polizei wurde der 27-Jährige nicht verletzt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Mitterkirchen, Langacker, Hütting und Baumgartenberg. Zusätzlich rückte die Feuerwehr Naarn im Machland mit einem Feuerwehrkran an. Mit dessen Hilfe konnte der umgekippte Wagen schließlich wieder aufgerichtet werden. Zurück bleibt ein Unfall, wie ihn selbst Einsatzkräfte nicht jeden Tag erleben: Ein Blitz schlug direkt vor einem fahrenden Auto ein, schleuderte einen Kanaldeckel in die Höhe und brachte den Wagen schließlich zum Kippen.