Großeinsatz nach Schulbus-Unfall: Mehrere Kinder verletzt, eines kritisch

Bei einem schweren Verkehrsunfall in St. Marienkirchen am Hausruck (Oberösterreich) wurden sechs Menschen verletzt. Unter den Betroffenen sind vier Kleinkinder, eines befindet sich in kritischem Zustand.

Vier Kleinkinder wurden bei einem Unfall in St. Marienkirchen am Hausruck verletzt. Eines von ihnen befindet sich in kritischem Zustand.

Vier Kleinkinder wurden bei einem Unfall in St. Marienkirchen am Hausruck verletzt. Eines von ihnen befindet sich in kritischem Zustand.

In St. Marienkirchen am Hausruck (Bezirk Ried) kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge waren dabei ein Lkw und ein mit Kindern besetzter Bus beteiligt. Die Kollision löste einen größeren Rettungseinsatz aus. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Pressestelle, dass insgesamt sechs Menschen verletzt wurden. Unter ihnen befinden sich vier Kleinkinder sowie zwei Erwachsene.

Drei Kinder schwer verletzt

Besonders ernst ist der Zustand von drei der vier Kinder. Sie wurden schwer verletzt, eines der Kinder befindet sich laut aktuellem Stand sogar in kritischem Zustand. Für die Versorgung der Verletzten rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Mehrere Feuerwehren, Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt sowie vier Rettungshubschrauber standen im Einsatz.