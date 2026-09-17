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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Wörthersee im Regen.
Mit trübem Wetter ging es am Donnerstag weitestgehend durch den Tag in Österreich.
Österreich
17/09/2026
Über 8 Grad

Kaltfront sorgte für Temperatursturz: Tabelle zeigt jetzt alles ganz genau

Von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Kaltfront durch Österreich gezogen und hat für einen regelrechten Temperatursturz gesorgt. Die Höchstwerte lagen am Donnerstag um mehr als acht Grad unter jenen vom Mittwoch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(236 Wörter)
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Wie bereits in der Vorwoche ist auch diese Woche von Mittwoch auf Donnerstag, 16. auf 17. September, eine Kaltfront über Österreich gezogen und hat die Temperaturen abstürzen lassen. Während es in der Vorwoche noch mehr als zehn Grad waren, waren es diese Woche „nur“ etwas mehr als acht Grad Unterschied zwischen den Höchstwerten von Mittwoch und Donnerstag.

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Die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag im Vergleich

Am Mittwoch etwa hat Wieselburg in Niederösterreich laut Daten der GeoSphere Austria mit 29,8 Grad noch fast den 30er geknackt. Ebenfalls sehr warm war es etwa in Wien, in Wiener Neustadt und in Salzburg mit jeweils über 29 Grad. Am Donnerstag dagegen wurden die höchsten Temperaturen bei regnerischem Wetter in Tirol gemessen. So etwa in Innsbruck (Messstelle bei der Universität, 21,5 Grad), in Haiming (21,4 Grad) und in Mayrhofen (21,2 Grad). In der folgenden Tabelle habt ihr die Top 10 der Temperaturen von Mittwoch im Vergleich mit den Top 10 von Donnerstag. Bei jeder einzelnen Platzierung waren dabei mehr als acht Grad Differenz.

Ort MittwochTemperatur MittwochTemperatur DonnerstagOrt Donnerstag
Wieselburg (NÖ)29,8 Grad21,5 GradInnsbruck Universität
Wien Innere Stadt29,5 Grad21,4 GradHaiming (Tirol)
Wien Stammersdorf29,5 Grad21,2 GradMayrhofen (Tirol)
Wiener Neustadt (NÖ)29,4 Grad21,1 GradSchärding (OÖ)
Pottschach (NÖ)29,3 Grad21,1 GradImst (Tirol)
Gumpoldskirchen (NÖ)29,2 Grad21 GradLandeck (Tirol)
Salzburg Freisaal29,2 Grad20,9 GradReichersberg (OÖ)
Vöcklabruck (OÖ)29,1 Grad20,8 GradBraunau (OÖ)
Waidhofen an der Ybbs (NÖ)28,9 Grad20,8 GradInnsbruck Flughafen
Wien Donaufeld28,9 Grad20,8 GradLutzmannsburg (Bgld)
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