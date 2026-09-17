Regen am Freitag: Italientief sorgt hier in Österreich für schlechtes Wetter

Das Wetter wird am Freitag in Österreich ziemlich zweigeteilt sein. Während es im Norden, Osten und in Vorarlberg meist sonnig durch den Tag geht, bringt ein Italientief vor allem im Süden und im Bergland durchaus auch Regen.

Vor allem im Süden des Landes ist in Österreich am Freitag durchaus auch mit Regen zu rechnen.

Vor allem im Süden des Landes ist in Österreich am Freitag durchaus auch mit Regen zu rechnen.

Für unbeständige Wetterverhältnisse sorgt ein Italientief am Freitag, 18. September 2026, vor allem im Bergland und im Süden Österreichs. Die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen: „Hier sind die meisten Wolken unterwegs und es ist auch ab der Mittagszeit mit Regen bzw. Regenschauern zu rechnen.“

Wo das Wetter in Österreich deutlich freundlicher sein wird

Deutlich freundlicher dürfte es dagegen in Vorarlberg, im Norden und im Osten sein. Die Experten dazu: „Hier bleibt es meist trocken und überwiegend sonnig, nur harmlose Quellwolken oder Schleierwolken ziehen über den Himmel.“ Der Wind bleibt jedenfalls im ganzen Land schwach. Und das bei Frühtemperaturen zwischen fünf und 14 Grad und Tageshöchstwerten zwischen 17 und 24 Grad. Die höchsten Temperaturen werden dabei in den sonnigen und trockenen Regionen erwartet.