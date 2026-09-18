„Unersetzliche Lücke“: Extrem-Radsportler Max Riese stirbt mit nur 36 Jahren

Er bezwang Wüsten und Hochgebirge, fuhr tagelang durch Hitze und Kälte und stellte außergewöhnliche Rekorde auf. Nun trauert die Ultra-Radsport-Szene um Max Riese. Der 36-Jährige kam bei einer Trainingsfahrt ums Leben.

Max Riese hatte sich in der internationalen Ultra-Radsport- und Bikepacking-Szene einen Namen gemacht. Nun wurde bekannt, dass der Sportler verstorben ist.

Max Riese hatte sich in der internationalen Ultra-Radsport- und Bikepacking-Szene einen Namen gemacht. Nun wurde bekannt, dass der Sportler verstorben ist.

Er fuhr dort, wo andere längst an ihre Grenzen gekommen wären. Durch Kirgisistan, über hohe Berge, durch Wüsten und bei extremen Temperaturen: Max Riese hatte sich in der internationalen Ultra-Radsport- und Bikepacking-Szene einen Namen gemacht. Nun ist der Wahl-Salzburger im Alter von nur 36 Jahren tödlich verunglückt. Besonders tragisch: Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Rossfeld-Panoramastraße, einer Strecke an der bayerisch-salzburgischen Grenze, die Riese bestens kannte und regelmäßig befuhr.

Frau findet 36-Jährigen auf der Straße

Riese war am Dienstagabend mit seinem Fahrrad unterwegs. Gegen 20 Uhr wurde er von einer Autofahrerin regungslos auf der Straße entdeckt. Sie setzte die Rettungskette in Gang, doch für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach den vorliegenden Berichten noch nicht abschließend geklärt. Spuren an der Unfallstelle deuten laut Polizei darauf hin, dass der Radfahrer mit einem Hirsch beziehungsweise anderem Rotwild kollidiert sein könnte. Zeugen soll es bislang keine geben. Ein Sachverständiger soll bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs helfen.

2.000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter

Wie außergewöhnlich Rieses sportliches Leben war, zeigen seine Rennen. Beim Silk Road Mountain Race in Kirgisistan stellte er sich einer Strecke von rund 2.000 Kilometern und 30.000 Höhenmetern. Die Fahrer sind dabei über weite Strecken auf sich allein gestellt und extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Erst Ende August war Riese wieder aus Kirgisistan zurückgekehrt. Dieses Mal erreichte er bei dem Extremrennen in knapp neun Tagen den zweiten Platz. Bereits im Mai hatte er das Hellenic Mountain Race in Griechenland gewonnen. Auch Touren durch das Atlasgebirge, die Rocky Mountains, über die Alpen und quer durch Europa gehörten zu seinem sportlichen Leben.

95-mal auf den Gaisberg

Eine seiner wohl außergewöhnlichsten Leistungen gelang ihm 2025 praktisch vor der Haustür. Bei einem Dreifach-Everesting fuhr Riese den Salzburger Gaisberg 95-mal hinauf. Das Ziel: dreimal die Höhe des Mount Everest auf dem Fahrrad zurückzulegen. Am Ende standen 26.553 Höhenmeter und 479,2 Kilometer auf der Uhr. Dafür benötigte er 37 Stunden, 37 Minuten und 43 Sekunden, teilweise fuhr er bei Regen und in völliger Dunkelheit. Seine Leistungen fanden auch innerhalb der Szene große Anerkennung. Unter anderem zollte ihm der steirische Ultra-Radsportler Christoph Strasser Respekt.

„Mit unendlich schwerem Herzen“

Doch Riese hinterlässt nicht nur sportliche Zahlen und Rekorde. Mit dem von ihm gegründeten gravgrav Collective entwickelte er Bikepacking-Routen, organisierte Veranstaltungen und brachte Menschen zusammen. Nun verabschiedet sich diese Gemeinschaft von ihm. „Mit unendlich schwerem Herzen“ müsse man mitteilen, dass Max Riese am 15. September bei einem tödlichen Unfall ums Leben gekommen sei, heißt es in der Mitteilung seiner Community. Sein Tod hinterlasse eine „unersetzliche Lücke“, bei gravgrav, in der Community und vor allem bei seiner Familie, seiner Partnerin Lisa und seinen engsten Weggefährten.