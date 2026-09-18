Von Auto erfasst: Achtjährige wollte Straße überqueren

Eine Achtjährige wurde am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von Telfs (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) von einem Auto erfasst. Das Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad die Tiroler Straße überqueren.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Tiroler Straße in Telfs.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Tiroler Straße in Telfs.

Gemeinsam mit ihrem Bruder fuhrt die Achtjährige einen Wirtschaftsweg parallel zur Tiroler Straße entlang. „Begleitet wurden sie dabei zu Fuß von einer 66-jährigen Angehörigen“, wie die Beamten der Polizeiinspektion Telfs mitteilten. Da lenkte das Mädchen ihr Fahrrad plötzlich auf die B171, um diese in Richtung Norden zu überqueren.

Kollision mit Auto

Eine herannahende 24-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision mit dem Kind, dass zurück auf den Wirtschaftsweg geschleudert wurde. Die Achtjährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. „Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen“, heißt es vonseiten der Polizei abschließend.