Motorradfahrer will an Sattelzug vorbei: 67-Jähriger schwer verletzt

Ein Überholmanöver endet in Hörbranz mit einer folgenschweren Kollision: Ein Motorradfahrer fährt an einem stehenden Sattelzug vorbei, als dieser nach links abbiegt. Der 67-Jährige wird schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Sattelzuglenker von Bregenz kommend in Richtung Hörbranz unterwegs. Im Bereich der Autobahnauffahrt auf der Allgäustraße (L1) in Hörbranz hielt er seinen Lkw am Fahrbahnrand an. Der 21-Jährige wollte anschließend nach links in die Salvatorstraße einbiegen, um in weiterer Folge umzukehren. Zur selben Zeit näherte sich der 67-jährige Motorradfahrer aus derselben Fahrtrichtung. Er wollte am stehenden Sattelzug geradeaus vorbeifahren.

Kollision auf gleicher Höhe

Als sich das Motorrad auf Höhe des Sattelzuges befand, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 67-Jährige stürzte und blieb verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen. Rettung und Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Zunächst wurde der Schwerverletzte ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert. Von dort erfolgte der Weitertransport mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der Schweiz. An Motorrad und Sattelzug entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Bei beiden Lenkern wurden Alkotests durchgeführt, beide verliefen negativ.