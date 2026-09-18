Unwetter an der Adria: Riesige Wasserhose vor Rovinj, Jesolo unter Wasser

Vor Rovinj bildet sich eine gewaltige Wasserhose, während heftiger Regen in Jesolo Straßen überflutet. Bäume stürzen um, einer kracht auf ein Geschäft. Verletzt wurde dort niemand.

Ein mächtiger Wirbel ragt vor Rovinj vom Meer in den Himmel, während nur wenige hundert Kilometer weiter Straßen zu Wasserläufen werden: Schwere Gewitter haben am Donnerstag mehrere beliebte Urlaubsregionen an der Adria getroffen. Besonders spektakuläre Aufnahmen kommen aus Kroatien. Vor der Küste von Rovinj in Istrien wurde am Donnerstag eine große Wasserhose beobachtet und gefilmt. Der kroatische Rundfunk HRT bestätigte das Wetterphänomen. Für die Region Rijeka galt gleichzeitig eine orange Wetterwarnung wegen möglicher schwerer Gewitter.

Wasserhose bleibt über dem Meer

Die Wasserhose vor Rovinj blieb nach Angaben des regionalen Wetterportals Istramet über dem Meer. Sachschäden durch den Wirbel wurden demnach nicht registriert. Auch bei Ližnjan wurde eine kleinere Wasserhose beobachtet. Begleitet wurden die Gewitter von enormen Regenmengen. Bis Donnerstagnachmittag wurden in Labin 114 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, in Rovinjsko Selo waren es 72 Liter.

Jesolo nach Gewitter teilweise unter Wasser

Auch auf der anderen Seite der Adria hinterließ das Wetter deutliche Spuren. In Jesolo zog noch vor Tagesanbruch ein heftiges Gewitter über den beliebten italienischen Badeort. Innerhalb kurzer Zeit sammelten sich große Wassermengen auf Straßen und Plätzen. Besonders betroffen waren unter anderem die Piazza Trieste und weitere Bereiche des Lido. Doch nicht nur das Wasser bereitete Probleme. Drei große Pinien stürzten um. Einer der Bäume krachte in der Via dei Pioppi auf ein Geschäft. Weitere Bäume fielen im Bereich der Piazza Marina und in der Via Volta zu Boden. Feuerwehr und Polizei mussten ausrücken. Nach Angaben lokaler Medien wurde dabei niemand verletzt.

Straßen werden innerhalb weniger Minuten zu Wasserläufen

Wie heftig der Regen in Jesolo niederging, zeigen Aufnahmen vom Donnerstag. Innerhalb weniger Minuten verwandelten sich einzelne Straßen regelrecht in kleine Wasserläufe. Damit hat heftiges Wetter erneut Regionen getroffen, die auch bei österreichischen Urlaubern besonders beliebt sind. In Istrien blieb die Wetterlage zunächst instabil: Für Freitag wurden erneut örtliche Gewitter und kräftigere Niederschläge erwartet, ehe sich die Situation Richtung Wochenende schrittweise beruhigen sollte.