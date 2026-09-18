Großbrand in Wohnanlage: Sechs von acht Wohnungen vom Feuer betroffen

Flammen breiten sich in einer Wohnanlage in Fußach aus: Ausgehend von einem Balkon und einer Wohnung greift der Brand auf insgesamt sechs Wohneinheiten über. 70 Feuerwehrkräfte rücken an.

Besonders schwer wiegt das Ausmaß: Die Wohnanlage besteht aus acht Wohneinheiten, sechs Wohnungen waren schließlich von dem Brand betroffen.

Besonders schwer wiegt das Ausmaß: Die Wohnanlage besteht aus acht Wohneinheiten, sechs Wohnungen waren schließlich von dem Brand betroffen.

Als die Feuerwehr eintrifft, stehen ein Balkon und die angrenzende Wohnung bereits in Flammen. Dann breitet sich das Feuer weiter aus: In Fußach in Vorarlberg ist am Donnerstagnachmittag ein Brand in einer Wohnanlage zu einem Großeinsatz für mehrere Feuerwehren geworden. Gegen 15.44 Uhr wurde das Feuer in der Fallenstraße gemeldet. Besonders schwer wiegt das Ausmaß: Die Wohnanlage besteht aus acht Wohneinheiten, sechs Wohnungen waren schließlich von dem Brand betroffen.

©Feuerwehr Höchst Insgesamt standen 70 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz.

70 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen

Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Fußach, Höchst und Hard alarmiert. Insgesamt standen 70 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungstransportfahrzeugen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an. Zusätzlich war der Katastrophenzug Hard vor Ort. Trotz der erheblichen Brandausbreitung gibt es eine erleichternde Nachricht: Verletzt wurde niemand. Die Flammen hinterließen allerdings beträchtliche Schäden am Gebäude. Wie hoch der entstandene Sachschaden genau ist, steht bislang nicht fest. Ebenso offen ist, warum das Feuer ausbrach. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu den näheren Umständen laufen.

©Feuerwehr Höchst Auch der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungstransportfahrzeugen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an.

Landesstraße musste komplett gesperrt werden

Der Großeinsatz machte sich auch auf den umliegenden Straßen bemerkbar. Ab etwa 16.03 Uhr kam es auf der angrenzenden L202 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Landesstraße musste zeitweise vollständig gesperrt werden, der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Erst gegen 18.10 Uhr waren die Behinderungen beendet.