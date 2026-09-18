Küchenhilfe bekommt plötzlich keinen Monatslohn, dann landet der Fall vor Gericht

Monatelang arbeitet ein Wiener als Küchenhilfe in einem Café. Nach seiner Kündigung folgt die böse Überraschung: Sein letzter Monatslohn wird komplett gestrichen. Vor Gericht wurde schließlich sein Dienstplan entscheidend.

900 Euro brutto für 20 Stunden pro Woche, doch nach seiner Kündigung sollte ein Wiener für seinen letzten Arbeitsmonat plötzlich überhaupt keinen Lohn bekommen.

900 Euro brutto für 20 Stunden pro Woche, doch nach seiner Kündigung sollte ein Wiener für seinen letzten Arbeitsmonat plötzlich überhaupt keinen Lohn bekommen.

900 Euro brutto für 20 Stunden pro Woche, doch nach seiner Kündigung sollte ein Wiener für seinen letzten Arbeitsmonat plötzlich überhaupt keinen Lohn bekommen. Er wandte sich an die Arbeiterkammer Wien, der Fall landete schließlich vor Gericht. Der Mann hatte mehrere Monate als Küchenhilfe in einem Döblinger Café gearbeitet. Sein gesamtes letztes Monatsgehalt war gestrichen worden, wegen angeblicher „Minusstunden“.

Ex-Chefin spricht von kurzfristigen Absagen

Im Verfahren schilderte die ehemalige Arbeitgeberin eine andere Sicht auf die Arbeitszeit des Mannes. Die Küchenhilfe habe häufig kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt. Dadurch seien Minusstunden entstanden, argumentierte sie. Doch der Arbeitnehmer konnte etwas vorlegen, das für den weiteren Verlauf entscheidend wurde: seine Dienstpläne. Diese zeichneten demnach ein anderes Bild.

Bei wenig Arbeit früher nach Hause geschickt

Laut Arbeiterkammer stellte sich heraus, dass der Küchenhelfer nicht aus eigenem Antrieb weniger gearbeitet hatte. Vielmehr sei er früher nach Hause geschickt worden, wenn im Café nichts mehr zu tun war. Damit handelte es sich laut der rechtlichen Beurteilung nicht um Minusstunden des Arbeitnehmers, sondern um eine bezahlte Dienstfreistellung. Der Streit um das gestrichene Monatsgehalt ging schließlich zugunsten des ehemaligen Mitarbeiters aus. Die Arbeiterkammer hatte für ihn geklagt und bekam nach eigenen Angaben vor Gericht Recht. Der Fall zeigt zugleich, wie wichtig dokumentierte Arbeitszeiten sein können. Auch die Arbeiterkammer empfiehlt Arbeitnehmern, Arbeitszeit und Pausen genau festzuhalten, weil solche Aufzeichnungen im Streitfall als Beweismittel dienen können.