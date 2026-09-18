Als „gesundheitsschädlich“ eingestuft: Dieses Lebensmittel wird zurückgerufen

Wer derzeit Karfiol zu Hause hat, sollte genauer hinschauen: Die Burkhart-Früchte GmbH hat am Freitag, 18. September, einen öffentlichen Rückruf für Karfiol veröffentlicht. Betroffen ist laut Aussendung „Karfiol / Polen offene Ware“. Hintergrund ist ein Gutachten der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck. Die darin untersuchte Lebensmittelprobe entspricht demnach nicht den gesetzlichen Vorgaben für Rückstandshöchstgehalte.

Gesundheit könnte gefährdet werden

Entscheidend ist die gesundheitliche Bewertung. Aus den Expositionsdaten geht hervor, dass bei der untersuchten Probe die akute Referenzdosis zu mehr als dem Doppelten ausgeschöpft werde. Das Lebensmittel sei deshalb geeignet, „die menschliche Gesundheit zu gefährden“, heißt es in dem veröffentlichten Gutachten. Die untersuchte Probe wird darin nach den einschlägigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen als „gesundheitsschädlich“ und „nicht sicher“ beurteilt. In der Rückrufmeldung wird die betroffene Probe als „Karfiol / Polen offene Ware“ bezeichnet. Angegeben werden außerdem die Probennummer 9059PRHA0088/26 und die Auftragsnummer 26113496-001.