„Wär echt voll lieb von dir“: So wollen Betrüger an dein WhatsApp-Konto ran

Wie die Plattform "Watchlist Internet" berichtet, wird eine bereits aus dem Vorjahr bekannte Falle nun wieder verstärkt ausgespielt. Betrüger wollen dabei in einem ersten Schritt an die WhatsApp-Konten ihrer Opfer ran.

Über gehackte WhatsApp-Accounts schicken sie dabei Nachrichten an die Kontakte, die zur Teilnahme an einem Voting drängen. Ziel ist es, eben weitere Konten zu übernehmen, um später einen breiten Verteilerkreis für verschiedenste Phishing-Nachrichten zu bekommen. Die Betrugsmasche ist dabei keine Neue, war sie doch vor rund einem Jahr bereits im Umlauf. Während sie letztes Jahr schnell wieder verschwunden ist, feiert sie nun ein Comeback. Ein aktueller Fall zeigt, wie die Betrüger an dein WhatsApp-Konto zu kommen versuchen.

„Hi! Magst du kurz für die Eliska stimmen?“

An der Struktur an und für sich hat sich im Vergleich zur Vorjahres-Variante jedenfalls nicht viel geändert. Kriminelle nutzen weiterhin gekaperte WhatsApp-Accounts und versenden eine Bitte zur Abstimmung mit unter anderem diesem Text: „Hi! Magst du kurz für die Eliska stimmen? Ist die Tochter von einer Freundin – sie kann einen gratis Tanzkurs gewinnen. Wär echt voll lieb von dir.“ Die Watchlist Internet merkt allerdings an, dass unterschiedliche Varianten mit verschiedensten Kindernamen und verschiedensten Schulen kursieren, der Ablauf aber immer derselbe sei.

Link führt auf Abstimmungsplattform

Für das Opfer wirkt erst einmal alles rechtens, kommt die Nachricht doch von einer Person aus der Kontaktliste – bzw. eben von Betrügern, die den WhatsApp-Account dieser Person gekapert haben und es so aussehen lassen. In der Nachricht findet sich dann freilich auch ein Link zu einer vermeintlichen Abstimmungsplattform, wo junge Tänzerinnen zur Auswahl stehen. Möchte man seine Stimme abgeben, muss man dafür die Telefonnummer übermitteln. Danach muss man die Stimmabgabe mittels achtstelligen Codes und Verknüpfung des Handys mit dem Voting bestätigen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kopplung via QR-Code. Welcher Weg gewählt wird ist egal, das Ziel ist jeweils das selbe: Die Betrüger wollen an den WhatsApp-Account ran.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs? Ja, leider Nein, zum Glück nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mit gehackten WhatsApp-Accounts wird dann Betrug betrieben

Die dadurch übernommenen Accounts werden dann nicht nur für den Versand weiterer Tanz-Voting-Nachrichten genutzt, sondern auch für Phishing-Versuche – wiederum an die Kontakte des gehackten Profils. In einem davon wird um die rasche Überweisung von 670 Euro für eine Zahnarztrechnung gebeten, unter anderem mit diesen Worten: „Hallo, könntest du mir 670 Euro leihen? Ich muss dringend zum Zahnarzt und habe Probleme mit meiner Karte. Ich gebe sie dir heute Abend zurück.“ Dadurch möchte man das Opfer durch Stress zur Überweisung drängen. „Gelingt das, ist das Geld praktisch weg. Eine Rücküberweisung ist so gut wie unmöglich“, wissen die Experten. Ähnlich hat das Anfang des Jahres auch Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank & Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gegenüber 5 Minuten dargestellt: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.

Wie du deinen WhatsApp-Account wieder zurück bekommst

Wie aber bemerkt man nun, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt bzw. dass jemand versucht, das eigene WhatsApp-Konto zu kapern? Die verräterischen Merkmale seien jedenfalls weitestgehend gleich geblieben, so die Watchlist Internet. Seriöse Gewinnspiele würden etwa die Verknüpfung mit dem WhatsApp-Konto nicht zur Bedingung für eine Stimmabgabe machen. Für die Vorstellung der Tänzerinnen werden eindeutig KI-Bilder verwendet, außerdem funktionieren die Links auf der Fake-Plattform nicht. Bei den vermeintlichen Zahnarztrechnungen sollte man sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Diese lassen sich in der Regel auch noch einige Tage später begleichen. Sollte dein WhatsApp-Konto gehackt worden sein, findest du hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es wieder zurückbekommst.