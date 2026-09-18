Bus- und Taxibranche leiden unter Spritpreis-Wahnsinn

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) schlägt angesichts der anhaltend steigenden Spritpreise hierzulande Alarm. Besonders stark betroffen seien die Taxi- und die Busbranche, heißt es. Man fordert nun Lösungen.

Als „Katastrophe für viele Taxibetriebe“ sieht etwa Gunter Mayrhofer, Sprecher der österreichischen Taxibranche in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die aktuelle Spritpreisentwicklung. Erst am Donnerstag haben wir darüber berichtet, dass Diesel noch nie so teuer war wie aktuell und man langsam auch beim Benzin in rekordverdächtige Höhen kommt.

„Preise an Tankstellen steigen, unsere Tarife aber nicht“

Denn während die Kosten für Sprit zwar massiv steigen, bleiben die Tarife in vielen Regionen unverändert. Die Betriebe könnten die Mehrbelastungen daher auch nicht an ihre Kunden einfach so weitergeben. Besonders betroffen sind jene Unternehmen, deren Preise behördlich festgelegt werden – diese können auf die gestiegenen Kosten nicht reagieren. „Die Preise an den Tankstellen steigen von einem Tag auf den anderen, unsere Tarife aber nicht. Die Kosten laufen davon, während die Einnahmen gleichbleiben. Viele Betriebe stoßen dadurch an ihre wirtschaftlichen Grenzen“, so Mayrhofer.

„Ursache dieser Kostenexplosion liegt nicht bei den Unternehmen“

Er fordert nun die Landespolitik dazu auf, die außergewöhnlichen Kostensteigerungen bei den Taxitarifen rasch zu berücksichtigen. Neben einer Überprüfung der Tarifsysteme brauche es aber noch weitere Maßnahmen. Man benötige verlässliche Rahmenbedingungen. „Die Ursache dieser Kostenexplosion liegt nicht bei den Unternehmen. Trotzdem tragen sie die Folgen derzeit weitgehend alleine. Das ist auf Dauer nicht tragbar. Bund, Länder und Auftraggeber sind gefordert, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Betriebe rasch abzusichern, fordert Mayrhofer.

Auch Busbranche stark betroffen

Ebenfalls stark betroffen ist die österreichische Busbranche, weiß Martin Horvath, Sprecher von ebenjener in der WKÖ, fest. Die Unternehmen hier würden sich mit Kostensteigerungen konfrontiert sehen, die nicht vorhersehbar gewesen seien und seit Jahresbeginn mittlerweile 48 Prozent betragen würden. Auch er fordert rasche und praxistaugliche Lösungen: „Die heimischen Busunternehmen können die aktuelle Treibstoffkostenexplosion nicht im Alleingang schultern.“

„Wer einen verlässlichen öffentlichen Verkehr will…“

Er fordert nun Zuschläge. Wo diese notwendig seien, „dienen sie ausschließlich dazu, außergewöhnliche Mehrbelastungen abzufedern und bestehende Reiseangebote weiterhin aufrechterhalten zu können“. Viele Verträge sowohl im öffentlichen Verkehr als auch bei Reiseangeboten seien nämlich zu einem Zeitpunkt kalkuliert und abgeschlossen worden, als ein solcher Preissprung nicht absehbar war. Außergewöhnliche Kostenentwicklungen müssten fair berücksichtigt werden. „Wer einen verlässlichen öffentlichen Verkehr will, muss in dieser Situation gemeinsam mit den Unternehmen Lösungen finden“, so Horvath abschließend.