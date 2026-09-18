Frank Stronach muss nicht ins Gefängnis, weil er 94 Jahre alt ist

Der Magna-Gründer und gebürtige Österreicher, Frank Stronach, steht derzeit in Kanada vor Gericht. Er ist wegen sexueller Nötigung bzw. "unsittlichen Übergriffen" in mehreren Fällen angeklagt.

Angeklagt ist der nun 94-Jährige zwar, eine Gefängnisstrafe hat Richterin Anne Molloy aber schon ausgeschlossen. Der Grund dafür liegt im bereits fortgeschrittenen Alter des Magna-Gründers, der vor einigen Jahren auch einen kurzen Versuch in Österreichs Polit-Landschaft wagte: „Ich werde keine Haft für einen Mann anordnen, der 94 ist“, so die Richterin bei der Anhörung vor dem Ontario Superior Court.

Endgültiges Urteil im Dezember erwartet

Stronach wurde bereits im Juni in zwei Fällen schuldig gesprochen, einer der beiden Schuldsprüche wurde später aber aufgehoben. Gegen diese Aufhebung geht die Staatsanwaltschaft vor, bei der Strafzumessung geht es um einen Schuldspruch wegen „unsittlichen Übergriffs“. Ein endgültiges Urteil wird im Dezember erwartet.

Weitere Prozesse stehen in den Startlöchern

Bei dem Verfahren wird es aber nicht bleiben, hatten doch insgesamt 13 Frauen Vorwürfe gegen ihn erhoben. Im aktuellen Verfahren ging es um sieben Frauen. Die weiteren Verhandlungen dürften im Mai 2027 dann behandelt werden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.