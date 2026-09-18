Verkehrs-„Falle“ in Italien: Wer hier nicht aufpasst, zahlt bis zu 344 Euro

Autofahrer aufgepasst: Wer im Italien-Urlaub auf der Autobahn keine Schranken sieht, hat nicht etwa freie Fahrt, sondern passiert ein sogenanntes Free-Flow-Mautsystem.

Neben einer formalen Zahlungsaufforderung droht nach dem italienischen Straßenverkehrsrecht ein Bußgeld zwischen 87 und 344 Euro.

Neben einer formalen Zahlungsaufforderung droht nach dem italienischen Straßenverkehrsrecht ein Bußgeld zwischen 87 und 344 Euro.

Auf Strecken wie der A33 im Piemont oder den Autobahnen A36, A59 und A60 um Como und Varese und vielen weiteren Abschnitten erfassen mittlerweile Kameras das Kennzeichen direkt während der Fahrt. Was den Verzicht auf lange Staus an Mauthäuschen zum Ziel hat, wird für Unwissende allerdings schnell zur Kostenfalle, wie „Nordbayern“ berichtet.

Gebühr selbst bezahlen

Da der gewohnte Halt an der Schranke entfällt, müssen Autofahrende selbst aktiv werden. Wer ohne eine automatische Mautbox unterwegs ist, muss die Gebühr nachträglich eigenständig begleichen. Das geht in der Regel online, per Betreiber-App oder an ausgewiesenen Servicestellen, heißt es in Berichten.

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Bußgeld zwischen 87 und 344 Euro

Für die Begleichung der Maut bleibt ab dem Tag der Fahrt grundsätzlich ein Zeitfenster von 15 Tagen. Wer diese Frist allerdings verstreichen lässt, muss nach Angaben des Autobahnbetreibers Autostrade per l’Italia mit deutlichen Konsequenzen rechnen. Neben einer formalen Zahlungsaufforderung droht nach dem italienischen Straßenverkehrsrecht ein Bußgeld zwischen 87 und 344 Euro.

Route überprüfen

Reisende mit dem Ziel Norditalien müssen ihre Route daher vorab genau prüfen. Wer Abschnitte mit dem schrankenlosen System befährt und kein elektronisches Mautgerät nutzt, sollte sich direkt im Anschluss an die Fahrt auf den jeweiligen Portalen registrieren und die Zahlung fristgerecht abwickeln.