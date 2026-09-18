Drama im Attersee: Taucher stirbt nach Notaufstieg

Ein Tauchunfall im Attersee hat am Freitag ein tödliches Ende genommen. Ein 57-jähriger Mann konnte trotz sofortiger Reanimationsversuche nicht gerettet werden. Die Hintergründe sind noch nicht vollständig geklärt.

Am Freitag ist es am Attersee (Oberösterreich) zu einem schweren Tauchunfall gekommen. Für einen 57-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Einsatzkräfte der Wasserrettung, des Roten Kreuzes und ein Notarzt waren am Tauchplatz „Ofen“ in Steinbach am Attersee im Einsatz.

Taucher bereits aus dem Wasser gebracht

Die Alarmierung erfolgte zur Mittagszeit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Taucher bereits von anderen Personen aus dem Wasser gebracht worden. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Gemeinsam mit dem Notarzt starteten die Einsatzkräfte umgehend mit der Wiederbelebung. Die Maßnahmen konnten den 57-Jährigen jedoch nicht mehr retten. Er verstarb noch vor Ort.

Notaufstieg aus rund 80 Metern

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann bis auf etwa 100 Meter Tiefe tauchen. In einer Tiefe von rund 80 Metern soll er Probleme bekommen haben und anschließend einen Notaufstieg durchgeführt haben. An der Wasseroberfläche machte der Mann demnach auf sich aufmerksam. Zwei polnische Taucher kamen ihm zu Hilfe und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Tauchcomputer beschädigt

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tauchcomputer des Verunglückten konnte aufgrund einer Beschädigung nicht mehr ausgelesen werden. Dadurch fehlen wichtige Daten zum Tauchgang. Der 57-Jährige soll Teil einer dreiköpfigen Gruppe aus den Niederlanden gewesen sein. Die beiden anderen Mitglieder blieben nach bisherigen Informationen unverletzt. Auch eine Frau wurde im Zusammenhang mit den gemeldeten Tauchunfällen leicht verletzt. Die näheren Umstände sind noch nicht abschließend geklärt.