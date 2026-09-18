Unbekannter beschädigte mehrere Autos in Lienz: Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht vom 17. auf den 18. September kam es auf den öffentlichen Parkplätzen der Reimmichlstraße in Lienz zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, demolierte eine bislang unbekannte Täterschaft dort mehrere parkende Fahrzeuge.

Zeugenaufruf

Die Beamten bitten die Bevölkerung nun um Unterstützung und haben einen Zeugenaufruf gestartet. Personen, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder zweckdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich direkt bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 7230-100 zu melden.