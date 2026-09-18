Integrationsministerin platzt der Kragen: „Oida, ich hab das echt so satt!“

Das neue Kopftuchverbot sorgt in Österreich weiter für Diskussionen. Nun reagiert Integrationsministerin Claudia Bauer auf ein kritisches Video des Influencers „Satansbratan“ und liefert sich mit ihm einen Schlagabtausch.

Seit Beginn des neuen Schuljahres dürfen Mädchen unter 14 Jahren in Österreich in der Schule kein Kopftuch tragen. Nach rund zwei Wochen sind bereits zahlreiche Fälle bei den Bildungsdirektionen bekannt. Die Regelung sieht zunächst Gespräche mit den Schülerinnen und ihren Eltern vor. Bei wiederholten Verstößen kann es zu einem Verwaltungsstrafverfahren kommen. Die Debatte über das Verbot wird unterdessen nicht nur politisch, sondern auch in den sozialen Medien geführt.

Wiener Influencer kritisiert Verbot

Der Wiener Influencer und Reality-Star Erik Seidl, bekannt als „Satansbratan“, äußerte sich in einem Social-Media-Video kritisch zum Kopftuchverbot. Dabei stellte er unter anderem die Frage, warum Mädchen zwar bauchfrei oder im Minirock zur Schule kommen dürften, das Tragen eines Kopftuchs aber untersagt sei. Zudem argumentierte er, dass Mädchen durch das Kopftuch aus seiner Sicht vor Blicken und Zurufen von Männern geschützt werden könnten. In seinem Video spricht er davon, dass Mädchen nicht an ihre Religion glauben und sich nicht schützen dürften.

Claudia Bauer reagiert mit deutlichen Worten

Integrationsministerin Claudia Bauer griff das Video auf und veröffentlichte eine eigene Reaktion. Besonders die Argumentation, wonach ein Kopftuch Mädchen vor männlichen Blicken schützen könne, stößt bei ihr auf Ablehnung. „Was uns nicht passt, sind genau solche Ansichten. Ein Mädchen soll sich mit einem Stück Stoff schützen? Wovor denn genau? Und was soll denn bitte ein Stück Stoff helfen?“, sagt Bauer. Auch das Argument der männlichen Blicke weist die Ministerin entschieden zurück. „Das ist ein gutes Stichwort und ich finde dieses Argument so ekelhaft“, erklärt sie. Frauen und Mädchen müssten sich ihrer Ansicht nach nicht verhüllen, damit Männer sie nicht belästigen.

„Mädchen sollen selbstbestimmt aufwachsen“

Bauer stellt stattdessen den Schutz und die Selbstbestimmung von Mädchen in den Mittelpunkt. „Wir wollen, dass Mädchen sicher und selbstbestimmt in Österreich aufwachsen können. In einer Gesellschaft, wo ihnen niemand einredet, dass sie sich verschleiern müssen, um sich vor den geiernden Blicken der Männer zu schützen“, sagt die Ministerin. Nicht die Kleidung von Mädchen solle dafür sorgen, dass sie vor Belästigung geschützt sind, sondern das Verhalten der Männer müsse sich ändern.