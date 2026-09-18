Kletterunfall in den Lienzer Dolomiten: 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu

Beim Klettern am Simonskopf in den Lienzer Dolomiten ist am Freitagnachmittag eine 31-jährige Tschechin verunglückt.

Gegen 14:50 Uhr brach auf ihrer Route ein Felsstück aus, woraufhin die Sportlerin mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Beim Versuch, den Sturz durch Auspendeln abzufangen, zog sie sich schwere Fußverletzungen zu.

Nach Lienz geflogen

Die Verunglückte wählte selbst den Notruf und konnte in der Folge vom Notarzthubschrauber C7 per Tau geborgen sowie zur weiteren Versorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden. Ihr 46-jähriger tschechischer Kletterpartner blieb unverletzt und seilte sich eigenständig ab, um den Abstieg zu Fuß zu bewältigen.

Richtige Ausrüstung

Nach Angaben der der Polizei war das Duo richtig ausgerüstet. „Die beiden waren mit ordnungsgemäßer Kletterausrüstung ausgestattet. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor“, schildern die Beamten abschließend.