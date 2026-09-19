Wo es am Samstag ab Mittag in Österreich regnen könnte

Größtenteils trocken geht der Samstag, 19. September 2026, in Österreich über die Bühne. Mit kurzen Regenschauern ist ab der Mittagszeit dabei nur in der Landesmitte und im Süden zu rechnen, weiß die GeoSphere Austria.

Mit einem Zwischenhocheinfluss stellt sich das Wetter in Österreich am Samstag, 19. September 2026, weitestgehend sonnig und trocken dar. Nächtliche Restwolken und inneralpine Frühnebelfelder ziehen schnell ab bzw. lösen sich bald einmal auf. Lediglich im Berg- und Hügelland bilden sich ab der Mittagszeit Quellwolken. „Mit kurzen Regenschauern ist aber meist nur in der Landesmitte und im Süden zu rechnen“, heißt es seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind wird nur schwach wehen – und das bei Frühtemperaturen zwischen vier und 13 Grad und Höchstwerten zwischen 19 und 26 Grad.