Billa senkt Tausende Preise: Das ändert sich ab Donnerstag beim Einkauf

Wer regelmäßig bei Billa oder Billa Plus einkauft, soll ab kommender Woche bei Tausenden Produkten weniger bezahlen. Die Supermarktkette kündigt eine Preisoffensive an und will sich dabei am Preisniveau der Diskonter orientieren.

Der wöchentliche Einkauf ist für viele Österreicher in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Aktionen werden deshalb genau studiert, Preise verglichen und häufiger günstigere Eigenmarken in den Einkaufswagen gelegt. Nun reagiert Billa mit einer ungewöhnlich breit angelegten Preisaktion. Ab Donnerstag, 24. September, sollen bis zu 3.000 Produkte auf das Preisniveau von Diskontern gebracht werden. Dabei soll es sich ausdrücklich nicht um eine kurzfristige Rabattaktion handeln. Die Preise sollen regelmäßig mit jenen der Diskonter verglichen und entsprechend angepasst werden.

Von Milka bis Ja! Natürlich

Die günstigeren Preise beschränken sich nicht auf die Eigenmarke clever. Rund 40 Prozent der betroffenen Produkte sollen Markenartikel sein. Weitere 30 Prozent entfallen auf clever, der Rest auf andere Billa-Eigenmarken wie Ja! Natürlich, Vegavita oder Immer gut. Auch bei Lebensmitteln des täglichen Bedarfs wie Obst und Gemüse, Brot, Gebäck oder Fleisch soll sich etwas tun. Im Geschäft werden die Produkte unter dem Namen „Immer Clever Preis“ mit eigenen Regalschildern gekennzeichnet. Als konkrete Beispiele nennt Billa unter anderem ein Kilogramm Wiener Zucker Feinkristall für 1,59 Euro und Blend-a-med-Zahncreme mit 125 Millilitern für 1,75 Euro. Ja! Natürlich Apfelsaft soll 1,79 Euro kosten, Rindsfaschiertes 6,29 Euro und Toastschinken der Marke clever 2,49 Euro.

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Preise sollen Woche für Woche verglichen werden

Damit geht Billa einen Schritt weiter als bei klassischen Aktionen, die nach wenigen Tagen wieder verschwinden. Laut Vorstandsvorsitzendem Erich Szuchy sollen die betroffenen Artikel dauerhaft auf dem jeweiligen Diskonter-Preisniveau bleiben, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Dafür will das Unternehmen die Preise Woche für Woche vergleichen und gegebenenfalls nachziehen. Szuchy spricht von der „größten Preisoffensive unserer Geschichte“ und formuliert das Ziel recht anschaulich: Man wolle gewissermaßen „den Diskonter in Billa und Billa Plus einbauen“. Wie viele der bis zu 3.000 Artikel tatsächlich im Regal stehen, hängt allerdings von der jeweiligen Filiale und deren Größe ab. In den Billa-Plus-Märkten soll das gesamte Sortiment der Preisoffensive verfügbar sein.

Millionen für niedrigere Preise

Für die Umstellung nimmt der Lebensmittelhändler nach eigenen Angaben einen hohen Millionenbetrag in die Hand. Gleichzeitig wurden intern Kosten reduziert. Unter anderem wurde der Vorstand von fünf auf drei Mitglieder verkleinert. Hinter der Offensive steht auch das veränderte Einkaufsverhalten. Laut den vom Unternehmen genannten Zahlen vergleichen inzwischen 77 Prozent der Konsumenten regelmäßig Preise. Genau diese Kundschaft will Billa nun stärker erreichen. Übrigens senkte Billa bereits ab 1. Juli die MwSt. bei Grundnahrungsmittel auf 4,9 Prozent. Von der Preissenkung seien laut eigenen Angaben des Unternehmens 4.000 Produkte betroffen gewesen.