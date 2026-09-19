Tausende Fans strömen zur MotoGP: Hier kann es heute richtig eng werden

Die MotoGP ist am Red Bull Ring voll im Gange. Nach dem Trainingsauftakt am Freitag wartet heute mit Qualifying und Sprint der nächste Höhepunkt. Für Fans auf dem Weg nach Spielberg heißt es allerdings: Achtung, Staugefahr.

Der Red Bull Ring steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen der MotoGP. Seit Freitag kämpfen die Fahrer in Spielberg um die entscheidenden Zehntelsekunden, am heutigen Samstag, 19. September, dürfte sich der Fanandrang rund um die Rennstrecke noch einmal bemerkbar machen. Denn heute wird es sportlich besonders spannend: Neben den Qualifyings steht um 15 Uhr der MotoGP-Sprint über 14 Runden auf dem Programm. Auch die Polizei hat sich auf diese drei intensive Tage vorbereitet, 5 Minuten hat berichtet: MotoGP am Red Bull Ring: Polizei bereitet sich vor. Wer live dabei sein möchte und mit dem Auto anreist, sollte mögliche Verzögerungen auf dem Weg ins Murtal einkalkulieren.

Hier kann es auf dem Weg nach Spielberg eng werden

Der ÖAMTC weist für das MotoGP-Wochenende mehrere neuralgische Stellen auf den Anreiserouten aus. Dazu zählen der Knoten St. Michael auf A9, S6 und S36 sowie die S36 im Bereich von Judenburg Ost und Knittelfeld Ost. Auch auf der B78 ab Weißkirchen kann es bei starkem Anreiseverkehr länger dauern. Zusätzlich erschweren Baustellen die Anfahrt. Betroffen sind unter anderem die Tunnelkette Klaus und der Gleinalmtunnel auf der A9, der Abschnitt zwischen Kindberg und St. Marein auf der S6 sowie die B317 zwischen Unzmarkt und Scheifling. Wer aus Graz zum Red Bull Ring fährt, reist über die A9 und S36 an. Als Abfahrten Richtung Veranstaltungsgelände werden Knittelfeld-West beziehungsweise Zeltweg-Ost empfohlen. Aus Wien führt die Route über A2, S6 und S36.

KTM-Star legt starken Auftakt hin

Auf der Strecke hat am Freitag vor allem einer für Aufsehen gesorgt: Pedro Acosta. Der KTM-Pilot sicherte sich im Training die Bestzeit und bescherte KTM damit einen starken Auftakt beim Heim-Grand-Prix. Brad Binder landete auf Rang sieben und zog ebenfalls direkt ins zweite Qualifying ein. Bereits am Donnerstag war rund um den Red Bull Ring einiges los. Beim traditionellen MopedGP gingen MotoGP-Stars gemeinsam mit mehr als 200 Fans auf die Strecke. Beim anschließenden Public Pit Lane Walk konnten Besucher einen Blick in die Boxengasse werfen. Auch der einsetzende Regen hielt zahlreiche Fans nicht davon ab.

Heute Sprint, am Sonntag das große Rennen

Am Samstag steigt nun der erste große Showdown des Wochenendes. Nach den Qualifyings fällt um 15 Uhr der Startschuss für den MotoGP-Sprint über 14 Runden. Am Sonntag folgt schließlich der Höhepunkt. Nach den Rennen der Moto3 und Moto2 startet um 14 Uhr das MotoGP-Hauptrennen über 28 Runden. Auch Fans aus anderen Bundesländern sollten für die Anreise genügend Zeit einplanen. Aus Linz führt die empfohlene Route über A1, A9 und S36, aus Salzburg über A10, B96, B311 und S36. Wer aus Kärnten kommt, gelangt über A2, S37, B317 und S36 nach Spielberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 07:00 Uhr aktualisiert