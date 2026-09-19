Neun Wohnungen evakuiert: Eine Person nach Kellerbrand in kritischem Zustand

In einem Mehrparteienhaus in Hohenems brach am Freitagabend im Keller ein Brand aus. Neun Wohnungen mussten evakuiert werden. Eine Person wurde verletzt und per Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Eine Bewohnerin bemerkte am Freitagabend plötzlich Rauch aus einem Kellerfenster eines Mehrparteienhauses in der Mitterhoferstraße in Hohenems. Sie alarmierte sofort die Polizei. Kurz darauf rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Der Brand war gegen 19.12 Uhr gemeldet worden. Weil sich der dichte Rauch vom Keller aus im gesamten Stiegenhaus ausbreitete, mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Alle neun Wohnungen des Wohnblocks wurden evakuiert.

Eine Person in kritischem Zustand

Besonders ernst war die Situation für eine Person. Sie wurde laut Polizei bei dem Brand unbestimmten Grades verletzt und befand sich in kritischem Zustand. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die verletzte Person mit einem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Weitere Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.

90 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Bereits um 19.34 Uhr hieß es „Brand aus“. Anschließend wurde das gesamte Mehrparteienhaus durchgelüftet. Danach durften sämtliche Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz war dennoch entsprechend groß: Die Feuerwehren Hohenems, Mäder und Altach standen mit insgesamt 90 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. Das Rote Kreuz rückte mit zwei Rettungstransportfahrzeugen, einem Notarztfahrzeug und der Schnelleinsatzgruppe an.