Jeder Fünfte in Österreich macht es nicht täglich: Studie überrascht

Sauberkeit ist den Österreichern wichtig, zumindest sollte man das meinen. Eine neue Untersuchung zeigt allerdings, dass es im Alltag durchaus anders aussieht. Besonders bei Unterwäsche und Händewaschen überraschen die Zahlen.

Duschen, Deo, Hände waschen und frische Kleidung: Bei der täglichen Körperpflege hat wohl jeder seine ganz eigenen Routinen. Wie unterschiedlich diese tatsächlich ausfallen, zeigt nun der aktuelle Hygiene-Report von IMAS im Auftrag von dm. Dabei gibt es zunächst kaum Zweifel an der Einstellung: 94 Prozent der Befragten bezeichnen persönliche Hygiene als wichtig. Für 92 Prozent spielt auch die Vermeidung von Körpergeruch eine wichtige Rolle. Bei manchen Gewohnheiten klaffen Anspruch und Alltag allerdings auseinander.

Nicht alle wechseln täglich die Unterwäsche

Besonders eine Zahl dürfte für Gesprächsstoff sorgen: 78 Prozent ziehen laut Umfrage täglich frische Unterwäsche an. Umgekehrt bedeutet das: Mehr als jeder Fünfte tut das nicht täglich. Auch bei den Socken fällt die Quote niedriger aus, als man vielleicht erwarten würde. 70 Prozent wechseln diese jeden Tag. Beim Duschen zeigt sich ebenfalls kein einheitliches Bild. 68 Prozent der Befragten geben an, mindestens einmal täglich unter die Dusche zu steigen. Deo oder Antitranspirant verwenden 65 Prozent täglich oder sogar mehrmals am Tag. Sieben Prozent verzichten hingegen vollständig darauf.

©dm Die neue Hygiene-Studie überrascht.

Nach der Toilette greifen die meisten zur Seife

Deutlich konsequenter sind die Österreicher nach dem Gang zur Toilette: 87 Prozent waschen sich danach nach eigenen Angaben immer die Hände. In anderen Alltagssituationen sieht es anders aus. Nach dem Händeschütteln waschen lediglich 15 Prozent ihre Hände. Vor dem Essen sind es 59 Prozent. Rund zwei Drittel tun es vor dem Kochen beziehungsweise nach dem Kontakt mit rohem Fleisch. Wie die Hygiene anderer Menschen wahrgenommen wird, ist wiederum eine andere Frage. Nur 40 Prozent zeigen sich laut Studie mit der Hygiene ihrer Mitmenschen in öffentlichen Verkehrsmitteln zufrieden.

©dm Nicht jede/r duscht täglich.

Auch beim Küchenschwamm gibt es Unterschiede

Interessant wird es abseits der klassischen Körperpflege. Gerade Gegenstände, die ständig verwendet werden, werden offenbar nicht von allen besonders häufig ausgetauscht. Nur 45 Prozent geben an, ihren Küchenschwamm wöchentlich zu wechseln. Bei Zahnbürsten liegt der Anteil für einen wöchentlichen Wechsel bei 17 Prozent. IMAS-Forschungsexperte Paul Christian sieht hinter den unterschiedlichen Verhaltensweisen unter anderem Wissenslücken. Das Hygienebewusstsein sei zwar grundsätzlich hoch, im Alltag werde es aber je nach Situation unterschiedlich konsequent umgesetzt. Für den Hygiene-Report befragte IMAS in Kooperation mit dm im Juli 2026 insgesamt 1.005 Menschen ab 16 Jahren persönlich. Die Befragung wurde als repräsentativ für die österreichische Bevölkerung durchgeführt.