Kurioser Fall: 116-Jähriger soll sich bei Gericht melden, sonst gilt er als tot

Geboren wurde Alois Haidinger vor 116 Jahren, offiziell für tot erklärt wurde er jedoch nie. Nun setzt ihm ein oberösterreichisches Gericht eine Frist: Meldet sich der seit dem Zweiten Weltkrieg Vermisste nicht, gilt er als tot.

Es ist ein ungewöhnlicher Aufruf, bei dem wohl niemand ernsthaft mit einer Antwort rechnet. Alois Haidinger aus Ottnang (Bezirk Vöcklabruck) am Hausruck wäre heute 116 Jahre alt. Seit dem Zweiten Weltkrieg gilt der Oberösterreicher als vermisst, rechtlich ist sein Tod bislang allerdings nicht festgestellt worden. Das soll sich nun ändern. Der Vermisste wird aufgefordert, sich bis 15. Oktober beim Bezirksgericht Vöcklabruck zu melden. Bleibt erwartungsgemäß jedes Lebenszeichen aus, soll er für tot erklärt werden.

Ein Grundstück brachte den Fall wieder ans Licht

Dass sich ein Gericht mehr als acht Jahrzehnte nach dem Krieg mit Haidingers Schicksal beschäftigt, hat einen ganz praktischen Grund. Bei einem Grundstückstausch wurde entdeckt, dass für den Vermissten noch immer ein Wohnrecht in Ottnang eingetragen ist. Daraufhin brachte die Gemeinde laut Kronen Zeitung einen Antrag auf Todeserklärung auf den Weg. Denn so wahrscheinlich der Tod eines seit dem Zweiten Weltkrieg vermissten Mannes auch sein mag: Ohne die entsprechende gerichtliche Feststellung ist die rechtliche Situation eine andere.

Rund 20.000 Österreicher noch immer als vermisst geführt

Haidingers Fall steht für ein Kapitel, das selbst mehr als 80 Jahre nach Kriegsende noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Nach Angaben des Suchdienstes des Roten Kreuzes werden rund 20.000 Österreicher weiterhin als vermisst geführt, nachdem sich ihre Spuren in den Wirren der Weltkriege verloren haben. Anfragen nach diesen Menschen gibt es mittlerweile nur noch wenige. Meist wenden sich Nachkommen an den Suchdienst, weil sie herausfinden möchten, was mit einem Ur- oder Ururgroßvater geschehen ist. Dafür können unter anderem Archive und Verzeichnisse von Soldatenfriedhöfen in anderen Ländern durchsucht werden.

Wann ein Vermisster für tot erklärt werden kann

Für Todeserklärungen gelten unterschiedliche Wartezeiten. Grundsätzlich kann ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden, wenn zehn Jahre lang kein Lebenszeichen einer Person vorliegt. Bei Menschen über 80 Jahren beträgt die Frist dem Bericht zufolge fünf Jahre. Für Soldaten, die während eines Krieges vermisst wurden, gelten kürzere Fristen. Trotzdem können einzelne Fälle wie jener von Alois Haidinger noch Jahrzehnte später rechtlich offen sein.