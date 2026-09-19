Österreichische 13-Meter-Jacht in Hafen in Kroatien gesunken

In der Marina von Tribunj (in der Nähe von Vodice und Sibenik) in Kroatien ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Jacht gesunken, die unter österreichischer Flagge fährt.

Direkt am Liegeplatz ist es plötzlich nach unten gegangen. Eine 13 Meter lange Jacht mit österreichischer Flagge sank mitten in der Marina von Tribunj in Kroatien, wie der „Kristijan Antic Blog“ berichtet. Fotos zeigen dabei, dass das Schiff tatsächlich bis zur Hälfte versunken war. Die aus zwei Personen bestehende „Crew“ an Bord hatte jedenfalls Glück im Unglück und blieb zumindest unverletzt.

„Crew“ kann sich retten, Ölsperren wurden errichtet

Laut dem Blog war die Schräglage dafür verantwortlich, dass die beiden aufwachten und auf das Sinken ihrer Jacht aufmerksam wurden. Sofort verließen sie das Schiff, bevor es noch weiter im Wasser des Hafens versinken konnte. Einsatzkräfte, die daraufhin angerückt sind, haben um das Schiff Ölsperren errichtet, um eine Umweltverschmutzung durch möglicherweise auslaufenden Treibstoff oder Öl zu verhindern.

Technisches Gebrechen als Ursache“

Die wahrscheinlichste Ursache für den plötzlichen Wassereintritt und das anschließende Sinken der 13-Meter-Jacht „aus“ Österreich mitten in der kroatischen Marina sei ein technisches Gebrechen, heißt es in dem Blog weiter. Die tatsächliche Ursache ist aktuell aber unklar. Die Jacht wurde am Freitag dann jedenfalls auch schon geborgen, die zuständigen Behörden suchen nun nach der genauen Ursache.