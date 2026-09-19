„Tausende Euro Minus“: Pensionisten stellen sich gegen Forderung

Regelmäßig wird von manchen Stellen in Österreich gefordert, dass der 13. und 14. Pensionsbezug von Heimbewohnern ebenfalls zum Teil eingezogen wird. Pensionistenvertreter lehnen das gänzlich ab.

„Die ältere Generation ist nicht der Reservetopf für eine ungelöste Pflegefinanzierung“, heißt es nun etwa in einer Aussendung des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ). Grund dafür ist der Vorstoß der Vorsitzenden der Landes-Sozialreferentenkonferenz, Martina Rüscher. Wie schon mehrere vor ihr möchte sie, dass man auf den 13. und 14. Pensionsbezug von Heimbewohnern zugreifen kann. Diese müssen aktuell 80 Prozent ihrer Pension abgeben, wenn sie im Heim wohnen, die jeweiligen doppelten Pensionen dürfen sie als „Taschengeld“ behalten. Ein Vorstoß in die Richtung, das zu ändern, kommt beinahe jedes halbe Jahr – und immer dann, wenn die doppelte Pension bevorsteht (im Oktober). Der PVÖ lehnt das jedoch gänzlich ab, so Präsidentin Birgit Gerstorfer.

„Es waren die Pensionisten, die die ÖGK saniert haben“

Die PVÖ-Präsidentin zählt daraufhin auf, was Pensionisten bereits alles geleistet haben: „Die Krankenversicherungsbeiträge wurden ausschließlich für Pensionist*innen von 5,1 auf sechs Prozent erhöht. Das ist rund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Es waren die Pensionistinnen und Pensionisten, die die ÖGK saniert haben.“ Gleichzeitig sei bei den Leistungen gekürzt worden. So gibt es etwa Selbstbehalte bei manchen Krankentransporten, höhere Kosten beim Zahnersatz, Einschnitte beim Krankengeld, eine Verdoppelung der BVAEB-Selbstbehalte und die Einführung der e-Card-Gebühr. „Die ältere Generation zahlt nicht nur drauf, sie bekommt auch weniger Leistung. Ein Griff auf die Sonderzahlungen wäre die nächste Belastungswelle“, ist sich Gerstorfer sicher.

©PVÖ PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer meint, dass die ältere Generation nicht nur draufzahlen sondern auch weniger bekommen würde.

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Weder Mieten noch Essen werden 14 Mal jährlich bezahlt“

Und sie ergänzt: „Weder Mieten noch Essen werden 14 Mal jährlich bezahlt.“ Würden diese herangezogen werden, hätten Ausgleichszulagenbezieher ein jährliches Minus von 1.934 Euro (Anmerkung: wenn man auch hier 80 Prozent einbehalten würde), bei höheren Pensionen summiert sich das auf bis zu 5.500 Euro, weiß man beim PVÖ. Fehlende Pflegemittel seien ein Struktur- und Zuständigkeitsproblem zwischen Bund, Ländern und Gemeinden: „Eine Flickwerklösung zu Lasten der Älteren ist sozial und sachlich nicht zu vertreten.“ Der PVÖ fordert nun eine solidarische Pflegefinanzierung aus öffentlichen Mitteln und die Einbindung der Seniorenorganisationen. Gerstorfer abschließend: „Der Pflegeregress darf nicht durch die Hintertüre zurückkehren.“ Auch für Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ist der Vorstoß übrigens „inakzeptabel“. Alles dazu hier: Doppelte Pension: Diskussion um „Taschengeld“ dieser Österreicher.

Das sind die großen Sorgen von Österreichs Pensionisten

Die Debatte rund um die 13. und 14. Bezüge von Pflegeheimbewohnern ist übrigens nicht das einzige, was Pensionisten hierzulande derzeit verunsichert. Wir haben kürzlich bei den Seniorenvertretern nachgefragt, die größten Unsicherheiten betreffen dabei (auch) andere Punkte. Alles dazu könnt ihr hier lesen: Österreichs Pensionisten verunsichert: „Pension ist kein Geschenk“.