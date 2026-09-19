NEOS für strengere Regeln und höhere Gebühren auf Unis und Co.

Bis Ende des ersten Quartals 2027 soll die Hochschulstrategie 2040 in Österreich verhandelt werden. Die NEOS haben dazu auch schon erste Forderungen - und die werden wohl vor allem Betroffenen nicht gefallen.

In der Strategie fordern die NEOS etwa eine Verdoppelung der Studiengebühren, auch die Mindeststudienleistung soll demnach verschärft werden. Dafür plädiert man aber auch für nachgelagerte Studiengebühren. Diese würden erst nach Abschluss der Ausbildung ab einer gewissen Einkommensgrenze schlagend.

So sollen Studiengebühren laut NEOS erhöht werden

Kurzfristig würden die Kosten pro Semester, die nach der Regelstudienzeit plus Toleranzsemestern anfallen, aber deutlich erhöht werden – nämlich von 363,36 auf 700 Euro pro Semester. Das würde in etwa einer Inflationsanpassung der 2001 eingeführten Gebühren bedeuten. Betroffen wären davon Studierende aus Österreich und der EU, für Angehörige aus Drittstaaten käme es noch heftiger. Für sie würden die Gebühren, geht es nach den NEOS, von aktuell 726,72 auf 2.500 Euro pro Semester ansteigen – damit einhergehen würde jedoch ein leichterer Arbeitsmarktzugang.

NEOS fordern höhere Mindeststudienleistung

Ebenfalls verschärfen möchte man die Mindeststudienleistung. Seit 2022/23 müssen Studienanfänger in den ersten beiden Studienjahren Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 16 ECTS-Punkten absolvieren. Machen sie das nicht, verlieren sie die Zulassung. Die NEOS wollen diese 16 ECTS auf zumindest 32 ECTS-Punkte verdoppeln. Damit möchte man die faktische Studiendauer auf ein international übliches Maß angleichen, heißt es seitens der NEOS. Zum Vergleich: Um ein Studium in Mindeststudienzeit zu schaffen, braucht man im Schnitt 30 ECTS pro Semester.