Extrem giftiger 1,5-Kilo-Fisch in Kroatien aus dem Meer gezogen

Einen gleichzeitig interessanten und gefährlichen Fang hat ein kroatischer Fischer in der Nähe von Rijeka gemacht. Bei ihm hat nämlich ein Hasenkopf-Kugelfisch angebissen. Seinen Fang postete er auf Facebook und schrieb scherzhalber dazu: „Will ihn jemand haben?“ Der erfahrene Angler wusste aber freilich sofort, dass er vor allem bei ihm unbekannten Fischen vorsichtig sein müsse. Daher griff er ihn mit bloßen Händen erst gar nicht an und entfernte den Köder mit einer Zange. Das Tier soll ein Gewicht von rund 1,5 Kilogramm gehabt haben. Den Kugelfisch hat er anschließend an das Naturkundemuseum in Rijeka übergeben, wo der Fund untersucht wird.

So ist der Kugelfisch ins Mittelmeer gelangt

Besonders brisant ist der Fund vor allem deshalb, weil der Kugelfisch ein starkes Nervengift enthält, der Verzehr ist lebensgefährlich. Immerhin: Bei normalen Schwimmern besteht normalerweise keine akute Gefahr. Die Fische sind nämlich nicht aggressiv und meiden Menschen beim Schwimmen. Obwohl die Art eigentlich eher im Indischen und Pazifischen Ozean verbreitet ist, gelangte sie über den Suezkanal mittlerweile eben auch ins Mittelmeer. Den ersten Nachweis hat man in der Adria in der Nähe von Dubrovnik im Jahr 2012 gemacht.