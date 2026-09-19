Schrecksekunde: Junge (5) blickte beim Tauchen 500-Kilo-Hai ins Auge

Der Fund eines gigantischen Meerestieres hat an einem gut besuchten Strand in der Toskana für Aufsehen unter Urlaubern gesorgt.

Mitten in der Ferienzeit machte ein erst fünfjähriger Junge beim Tauchen im flachen Wasser eine Entdeckung, die er so schnell wohl nicht vergessen wird: Direkt vor ihm lag ein massiver, knapp fünf Meter langer Hai.

500 Kilo schwer

Gefahr für die anwesenden Badegäste bestand in dem Moment allerdings nicht mehr. Das Meereslebewesen war bereits tot, als die Strömung ihn an die italienische Küste spülte. Dennoch sorgte die Größe des Hais für erhebliche Hektik vor Ort und stellte die herbeigerufenen Einsatzkräfte vor eine Herausforderung: Die Bergung des über 500 Kilogramm schweren Kadavers gestaltete sich als äußerst aufwendig. Erst nach mehr als zwei Stunden gelang es der Küstenwache, den riesigen Hai auf ein Boot zu manövrieren.

Gabelstapler musste anrücken

Im nächstgelegenen Hafen musste schließlich ein Gabelstapler anrücken, um das Tier abzutransportieren. Zur genauen Todesursache liegen bislang keine Informationen vor. Bei dem Tier handelt es sich um einen sogenannten Stumpfnasen-Sechskiemerhai. Dass ein Vertreter jener Art in flache Küstengewässer gelangt, passiert äußerst selten, heißt es. Für Menschen seien sie aber ohnehin kaum eine Bedrohung, tödliche Angriffe auf Personen sind bislang nicht dokumentiert, berichtet die „Kronen Zeitung.“