Bis zu 28 Grad: Sonntag bleibt in Österreich noch freundlich

Der Sonntag bringt Österreich überwiegend freundliches und trockenes Wetter. Im Tagesverlauf werden die Wolken aber dichter, im Norden sind am Abend erste Regentropfen möglich.

Der Sonntag, 20. September, zeigt sich in weiten Teilen Österreichs noch von seiner freundlichen Seite. Im Laufe des Tages ziehen allerdings zunehmend hohe Wolken auf, die dichter werden und den Sonnenschein zeitweise abschirmen. Gegen Abend kündigt sich vor allem im Norden ein Wetterwechsel an. Dort ziehen vermehrt tiefere Wolken auf. Zunächst bleibt es laut Geosphere Austria noch niederschlagsfrei, ganz im Norden können gegen Abend aber erste Regentropfen fallen. In der Nacht breiten sich die Regenschauer schließlich weiter aus. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus West und frischt im Norden später zeitweise auf. Mit Nachmittagstemperaturen zwischen 20 und 28 Grad bleibt es noch einmal warm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 05:56 Uhr aktualisiert