Asylanträge: Österreich steuert auf niedrigsten Wert seit fast 30 Jahren zu

Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Österreich ist im August deutlich zurückgegangen. 223 wurden laut Innenministerium registriert, ein Minus von knapp 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die aktuellen Zahlen setzen einen bereits im Sommer sichtbaren Trend fort: Nachdem im Juli österreichweit 244 Asyl-Erstanträge registriert worden waren, waren es im August nur noch 223. Zum Vergleich: Im August 2025 waren es 675, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Asyl in Österreich: Erstanträge auf niedrigstem Stand seit 10 Jahren. Damit beträgt der Rückgang innerhalb eines Jahres knapp 67 Prozent, wie das Innenministerium am Sonntag bekannt gab. Bereits für Juli hatte das Ministerium ein Zehn-Jahres-Tief bei den Erstanträgen gemeldet. Berücksichtigt man neben den Erstanträgen auch Folgeanträge, wurden im August insgesamt 769 Asylanträge gestellt. Im August des Vorjahres waren es noch 1.456, das entspricht einem Rückgang von mehr als 47 Prozent. Summa summarum wurde diese Marke im Jahr 1997 gezählt.

Seit Jahresbeginn rund 5.400 Anträge weniger

Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Blick auf die ersten acht Monate des Jahres. Von Jänner bis einschließlich August wurden laut Innenministerium 6.512 Asylanträge gestellt. Im selben Zeitraum 2025 waren es 11.898. Damit wurden heuer innerhalb von acht Monaten rund 5.400 Anträge weniger registriert, das ergibt ein Minus von mehr als 45 Prozent. Dass der Rückgang bereits in den Monaten davor deutlich war, zeigen auch die offiziellen Juli-Zahlen: Bis Ende Juli waren 5.743 Anträge verzeichnet worden, nach 10.442 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im August entfielen laut Ministerium die meisten Anträge auf syrische Staatsangehörige: 231 wurden registriert. Nach Angaben des Innenministeriums betraf der Großteil davon allerdings Kinder, die bereits in Österreich geboren wurden.

Sinkende Zahlen bei den Anträgen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) führt die Entwicklung unter anderem auf die Maßnahmen gegen irreguläre Migration zurück. Die sinkenden Zahlen seien für ihn allerdings „kein Grund zu Jubeln“, sondern ein Auftrag, weitere Maßnahmen zu setzen. Österreich arbeitet derzeit unter anderem mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland an Konzepten für Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas. Entsprechende Gespräche dieser Staatengruppe bestätigte das Innenministerium bereits im August.

©BKA / Christopher Dunker Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) führt die Entwicklung unter anderem auf die Maßnahmen gegen irreguläre Migration zurück.

Familiennachzug: 979 Einreisen werden zu 60

Besonders stark fällt der Unterschied beim Familiennachzug aus. Zwischen Jänner und August 2025 kamen auf diesem Weg laut Innenministerium 979 Menschen nach Österreich. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es 60. Dabei habe es sich um soziale Härtefälle gehandelt. Der Familiennachzug wurde vorübergehend ausgesetzt. Laut Innenministerium soll die Aussetzung mit Anfang Jänner für weitere sechs Monate verlängert werden, anschließend soll eine Quote gelten.

Nur ein Aufgriff im Burgenland innerhalb einer Woche

Auch an der Grenze zum Burgenland zeigen die vom Innenministerium veröffentlichten Zahlen einen deutlichen Rückgang. In der zu Ende gehenden Woche sei im gesamten Bundesland nur eine Person nach einem illegalen Grenzübertritt aufgegriffen worden. Der letzte Asylantrag im Burgenland sei demnach am 9. Juli gestellt worden. Das Ministerium führt diese Entwicklung unter anderem auf Polizeikontrollen, die Zusammenarbeit mit Ungarn und veränderte Schlepperrouten zurück. Die Behauptung, Schlepperrouten seien dadurch „nachhaltig zerschlagen“ worden, ist dabei die Bewertung des Innenministeriums. Die Grenzraumkontrollen zu Ungarn, Slowenien, Tschechien und der Slowakei wurden laut Ministerium nach dem 15. September für weitere sechs Monate verlängert.

Mehr als 10.000 Menschen mussten Österreich verlassen

Parallel dazu meldet das Innenministerium steigende Rückkehrzahlen. Bis Ende August mussten laut den aktuellen Angaben 10.440 Personen Österreich verlassen. 5.275 Ausreisen erfolgten zwangsweise, 5.165 eigenständig. Bereits bis Ende Juli waren 8.856 Rückführungen registriert worden. Davon erfolgten 4.615 zwangsweise. Das Innenministerium hatte damals gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 einen Anstieg bei den zwangsweisen Rückführungen von rund 20 Prozent ausgewiesen. Laut den nun veröffentlichten August-Zahlen waren rund 48 Prozent der zwangsweise abgeschobenen Personen in Österreich strafrechtlich verurteilt.

Grundversorgung auf niedrigstem Stand seit mehr als 20 Jahren

Auch die Zahl der Menschen in der Grundversorgung ist weiter zurückgegangen. Aktuell befinden sich laut Innenministerium 41.605 Menschen darin. Rund 4.900 davon sind Asylwerber. Den größten Anteil stellen mit 24.890 Personen Vertriebene aus der Ukraine. Zum Vergleich: Anfang 2023 waren noch knapp 93.000 Menschen in der Grundversorgung. Bereits im August hatte das Innenministerium bei damals rund 5.300 Asylwerbern vom niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesprochen. Die Zahl der Bundesquartiere wurde nach Angaben des Ministeriums innerhalb der vergangenen beiden Jahre von mehr als 30 auf derzeit sieben reduziert. Eine weitere Verringerung hält das Innenministerium für möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 07:33 Uhr aktualisiert