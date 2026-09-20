10.000 Euro Bargeld aufs Konto einzahlen? Damit müssen Kunden rechnen

Ab Juli 2027 gelten beim Bargeld neue EU-Regeln. Dabei werden vor allem zwei Summen wichtig: 3.000 und 10.000 Euro. Was sich beim Bezahlen und bei Bankgeschäften in Österreich ändert und was weiterhin erlaubt bleibt.

Ein paar Tausend Euro haben sich über die Jahre zu Hause angesammelt, das alte Auto wurde verkauft oder eine größere Summe stammt aus einer anderen nachvollziehbaren Quelle. Doch was passiert, wenn man beispielsweise 5.000, 8.000 oder 10.000 Euro Bargeld auf einmal aufs Konto einzahlen möchte? Grundsätzlich ist das möglich. Allerdings kann die Bank nachfragen, woher das Geld stammt und das kann auch bei Beträgen deutlich unter 10.000 Euro passieren. Über die neuen Bargeldregeln ab 2027 hat 5 Minuten bereits berichtet. Doch wie sieht es im Alltag aus? Wir zeigen anhand konkreter Beispiele, was bei Einzahlungen von mehreren Tausend Euro passieren kann, wann die Bank nach der Herkunft fragt und welche Unterlagen dann hilfreich sind.

Auch bei 5.000 Euro sind Fragen möglich

Der Grund dafür sind die Vorschriften gegen Geldwäsche. Banken müssen darauf achten, ob Zahlungen und Einzahlungen zum üblichen Verhalten ihrer Kunden passen. Fällt eine Transaktion aus dem Rahmen, können zusätzliche Informationen verlangt werden. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) erklärt, dass Banken bei ungewöhnlich hohen oder unerwarteten Geldbeträgen die Herkunft hinterfragen können. Als Nachweise kommen beispielsweise Kaufverträge, Lohnzettel oder Versicherungsunterlagen infrage. Ein Beispiel: Wer sein Auto privat verkauft und anschließend mehrere Tausend Euro Bargeld einzahlt, sollte den Kaufvertrag besser aufbewahren. Wichtig ist aber auch: Eine Nachfrage der Bank bedeutet nicht automatisch, dass jemand unter Geldwäscheverdacht steht. Die Banken kommen damit ihren gesetzlichen Kontrollpflichten nach.

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„Bis 9.999 Euro fragt die Bank nicht nach“

Eine allgemeine Regel nach dem Motto „Bis 9.999 Euro fragt die Bank nicht nach“ gibt es in Österreich nicht. Das bedeutet: Auch eine Einzahlung von beispielsweise 7.000 oder 8.000 Euro kann auffallen, wenn solche Bargeldbewegungen auf dem betreffenden Konto normalerweise nicht vorkommen. Umgekehrt ist eine größere Bargeldeinzahlung nicht automatisch unzulässig. Entscheidend ist, dass sich die Herkunft des Geldes nachvollziehbar erklären und gegebenenfalls belegen lässt.

Ab Juli 2027 kommen neue EU-Regeln

Ab 10. Juli 2027 ändern sich einige Vorgaben in der Europäischen Union. Die neue EU-Geldwäscheverordnung soll die Regeln europaweit stärker vereinheitlichen. Bei bestimmten gelegentlichen Transaktionen spielt künftig die Grenze von 10.000 Euro eine Rolle; bei bestimmten gelegentlichen Bargeldtransaktionen greifen Identifizierungs- und Überprüfungspflichten bereits ab 3.000 Euro. Das heißt allerdings nicht, dass ab 2027 jeder Bankkunde bei einer normalen Einzahlung von 3.000 Euro auf sein bestehendes Konto automatisch einen Herkunftsnachweis vorlegen muss.

Darf ich mehr als 10.000 Euro aufs Konto einzahlen?

Ja. Hier werden zwei Regelungen schnell miteinander verwechselt. Ab Juli 2027 kommt grundsätzlich eine EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für bestimmte Zahlungen von Waren und Dienstleistungen. Wer beispielsweise bei einem Händler etwas Teures kauft, kann es dann nicht mehr unbegrenzt bar bezahlen. Mitgliedstaaten können auch niedrigere Grenzen festlegen. Für die Einzahlung von Bargeld bei einer Bank gilt diese 10.000-Euro-Obergrenze jedoch nicht. Auch größere Summen können weiterhin eingezahlt werden. Je nach Betrag und Umständen können allerdings Kontrollen und Rückfragen der Bank folgen.

Diese Unterlagen sollte man besser behalten

Wer größere Bargeldbeträge bekommt, sollte deshalb Dokumente, mit denen sich die Herkunft erklären lässt, nicht vorschnell wegwerfen. Das kann etwa ein Kaufvertrag nach einem Autoverkauf oder eine andere entsprechende Bestätigung sein. Denn für Bankkunden ist weniger eine einzelne Zahl entscheidend als die Frage: Kann ich erklären, woher das Bargeld kommt?