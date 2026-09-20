Staat deckt 189 Scheinunternehmen auf, verhängt Millionenstrafen

Im ersten Halbjahr hat das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) knapp 13.500 Kontrollen wegen möglichen Betrugs durchgeführt. Dabei wurden fast 50 Millionen Euro in die Kassen gespült.

Wie das Finanzministerium berichtet, setzt sich das Geld aus knapp 26 Millionen Euro an „Mehrergebnissen“ und rund 23,4 Millionen Euro an zusätzlichen Finanzstrafen zusammen. Bei den etwa 13.500 Kontrollen im ersten Halbjahr 2026 ging es übrigens vor allem um Abgabenbetrug, illegale Beschäftigung, Lohndumping, illegales Glücksspiel und Finanzvergehen.

132 Hausdurchsuchungen, 108 Kontoöffnungen

Im abgabenrechtlichen Bereich hat das ABB 210 Fahndungs-, Prüfungs- und Risikoanalysemaßnahmen durchgeführt. Dazu kamen 132 Hausdurchsuchungen und 108 Kontoöffnungen. Zudem hat man 17.600 finanzstrafrechtliche Sachverhalte erstmals beurteilt. Den Schwerpunkt hat man hier auf komplexen, teils grenzüberschreitenden Hinterziehungsmodellen gelegt. In den Bereichen Beschäftigung, Lohndumping und Glücksspiel hat das ABB Strafen in Höhe von rund 11,1 Millionen Euro beantragt, die Kontrollen richteten sich vor allem gegen illegale Beschäftigung und Verstöße gegen arbeits- und lohnrechtliche Bestimmungen.

„Null Toleranz bei Steuerbetrug“

Auch Scheinunternehmen hat man in den ersten sechs Monaten erfolgreich bekämpft. So waren 446 Fälle in Bearbeitung, wovon 189 Scheinunternehmen bereits rechtskräftig als solche festgestellt wurden. Finanzminister Markus Marterbauer zeigt auch das Motto der Kontrollen auf: „Null Toleranz bei Steuerbetrug.“ Denn: „Betrug schadet dem Staat sowie allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. In mehreren Betrugsbekämpfungspaketen haben wir bereits Maßnahmen gesetzt, mit denen Betrug besser bekämpft werden kann und die Arbeit des Amts für Betrugsbekämpfung erleichtert wird.“